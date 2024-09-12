国家卫健委：加快建立健全生育支持政策体系

人民网北京9月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局、国家中医药管理局等介绍相关情况。

“我国人口发展出现新的变化，呈现少子化、老龄化、区域增减分化的趋势，这是经济社会发展到一定阶段以后的客观结果，也符合世界人口转变和现代化发展的一般趋势。”国家卫生健康委副主任于学军表示，将立足部门职责，着力做好以下几方面工作：

一是深入实施健康优先发展战略，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，加强重大慢性病管理，提高人均预期寿命，稳步提高人口健康素质。二是会同相关部门，加快建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，减轻家庭生育养育教育负担，努力保持适度生育水平和人口规模，促进人口长期均衡发展。三是要大力提倡适龄婚育、优生优育，倡导夫妻共担育儿责任，尊重生育的社会价值。引导广大青年树立积极的婚恋观、生育观、家庭观，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会环境。

于学军表示，下一步，国家卫生健康委将深入贯彻落实中央决策部署，将推动人口高质量发展与人民高品质的生活结合起来，加快推进各项工作落实，切实解决人民群众在生育养育教育方面的急难愁盼问题，推动实现人口高质量发展。