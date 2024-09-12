国家卫健委：探索以立法的方式推动建立健康影响评价评估制度

人民网北京9月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局、国家中医药管理局等介绍相关情况。

“健康是非常重要的人力资本，有健康才有发展的前提和可能，所以在经济社会高质量发展过程中，健康处在非常重要而突出的位置。”国家卫生健康委主任雷海潮表示，经过实施健康中国行动、爱国卫生运动以及基本公共卫生服务项目等一系列卫生健康措施，在提高居民健康素质素养方面取得了明显进步，主要有：

首先，个人健康意识得到了明显提升。持续开展健康知识传播，特别是面对老龄化和少子化以及人民生活方式的变化，如何教会公众从日常生活、工作和劳动环境中避免哪些不利于健康的因素，要养成哪些健康的、有利的行为生活方式，是非常关键和重要的。

每个人都是自己健康的第一责任人，国家卫生健康委与各地卫生健康部门、疾控部门、中医药部门开展大量高频次健康知识传播行动。中国居民的健康素养水平从2018年的17%提高到2023年的29.7%，五年时间增加了12个百分点，接近13个百分点的提升。

二是人民群众的健康水平得到了明显提升。开展健康中国各项行动，着力改善医疗卫生服务，特别是把医疗卫生资源更好地推送到老百姓家门口，使大家看病就医更加方便。

针对重点人群的健康问题，比如，中小学生存在的“小眼镜”“小胖墩”“小豆芽”的问题，还有中老年人血脂、血糖、血压不正常的问题，开展健康行为生活方式干预，积极传播健康知识。2022年，我国儿童青少年总体近视率是51.9%，比2018年下降了1.7个百分点。经过教育、卫生健康以及新闻宣传等力量的积极帮助，遏制住了青少年近视发生率恶化的趋势，而且正得到进一步巩固。

针对广大就业人群开展职业病方面的专项治理，主要是改造工作环境、优化工作条件，减少职业性耳聋、呼吸系统疾病的发生。2023年全国报告的新发职业病病例数比2018年下降了48.6%。

针对老年人，大力开展面向老年人的健康教育、营养改善以及口腔保健等专项行动。经过妇幼卫生工作者以及全社会的共同努力，2023年全国5岁以下儿童死亡率降低至6.2‰，孕产妇死亡率降低到15.1/10万，是历史上最好水平，也达到国际上中高收入国家先进水平。

三是环境和重大疾病对人群健康的影响得到持续改善和控制。特别是这些年以来，通过生态文明建设，积极开展环境污染治理，空气、水以及土壤等环境指标都得到明显改善，也公众所生活的环境、品质方面得到提升。

强化心脑血管疾病、癌症和慢性呼吸系统疾病以及糖尿病的早诊早治，重大慢性病的过早死亡率从2018年的17.36%下降到2023年的15%。

雷海潮表示，下一步，要认真落实中央的决策部署，把健康优先发展的战略内涵、具体政策、实施措施深入研究透彻，特别是在发展规划、政府投入、社会治理等方面，要研究更加精细的治理政策法规体系，以实现健康优先发展的战略目标。要把保障和改善人民群众健康作为经济社会发展的重要目标和重要指标之一，探索以立法的方式推动建立健康影响评价评估制度。同时，继续深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，以及健康乡村的建设，大力推动医防协同、医防融合以及社会共治，把好的政策和决策部署有效贯彻到实际工作中去。