国家卫健委：已实现健康基本医疗有保障的目标

人民网北京9月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局、国家中医药管理局等介绍相关情况。

会上，国家卫生健康委主任雷海潮表示，党的十八大以来，全国卫生健康系统坚持新时代党的卫生与健康工作方针，贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动卫生事业高质量发展，取得了一系列重要成就和积极进展。主要有：

一是坚持预防为主，从源头上护佑百姓健康。

实施健康中国行动、爱国卫生运动，开展一系列健康知识宣传活动。特别是近几年，老百姓对于健康知识的需求非常迫切、多元化，国家卫生健康委坚持高频次地发布健康知识，传播健康信息，促进居民和公众养成良好的生活方式和生活习惯。

今年以来，实施“时令节气与健康”专题发布活动，结合时令节气的变化，向老百姓讲明应该因时因地注意哪些生活方面的健康常识，受到群众欢迎。

大力开展爱国卫生运动，创建的国家卫生城市和国家卫生县区已达1052个，国家卫生乡镇达2637个，基本公共卫生服务均等化项目从2009年最初的人均15元提升到2024年的人均94元，公共财政发挥积极推动和保障作用。

通过监测，人群健康素养逐步提高，重大的心脑血管、慢性病的危险因素得到进一步控制。

二是坚持以基层为重点，为居民提供就近就便的医疗卫生服务。

推动优质医疗资源扩容和下沉，已建立13个专业类别的国家医学中心，建立125个国家区域医疗中心，推动省级区域医疗中心建设，医疗资源在分配和布局方面更均衡、更贴近老百姓。

举办和推动三级医院和二级医院帮扶基层工作，今年44所国家卫生健康委属（管）医院全部参加国家巡回医疗工作，将为中西部地区的老百姓，特别是在县里生活的老百姓送去优质高效的良好服务。

根据监测，92%的县级医院已达到二级以上医院的服务能力和服务水平。县域医疗机构大力帮扶城乡基层，形成一级帮一级、上级帮下级的良性互动局面。

三是坚持公益性，深化医疗、医保和医药的“三医”协同改革和治理。

历史性地破除以药补医、以耗材补医的旧运行机制，初步建立以医疗服务为主导的新运行机制。公立医疗机构的收入从原来三个渠道，变为政府财政补助和医疗服务收费两个渠道，依靠药品和耗材来补偿医疗服务的旧机制已经不复存在，公益性得到进一步加强。

在推进医改过程中，福建三明创造很多鲜活经验，在全国很多地方得到学习和推广，其中一些做法也上升为国家政策，形成良好的贯彻执行和落实，以及再创造、再创新的工作局面。

四是坚持调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。

党的十八大以来，先后推出单独两孩、全面两孩和三孩的生育政策调整，得到人民群众欢迎，同时也顺应了国家人口快速老龄化的大环境和态势。

坚持优化和提升妇幼医疗卫生服务，改善生育服务水平，妇幼健康有关指标已进入中高收入国家的先进行列。

五是坚持科技教育和人才一体化推进，培育和发展新质生产力。

去年底，我国在研新药数量占全球数量的比例达20%以上，已跃居全球新药研发第二位。

截至去年底，免费培养的农村订单（定向）医学生已达8万多人，为农村输送源源不断的较高素质专业技术人员。每年医学类本科（及以上）毕业生数量超过50万，也为卫生事业的发展注入强劲动力。

2023年底统计，全国卫生健康系统总的工作人员数量已达1523万，专业技术人员已达1248万，是世界上规模最大的医疗卫生服务体系，是建国75年以来接续奋斗、努力进取的积极成效和结果。

在人工智能、手术机器人、医学影像设备和生命监测、抢救设备的研发设计和生产过程中，从跟跑走向并跑甚至领跑的位置，达到国际领先或者先进水平。

六是坚持人民至上、生命至上，健康扶贫和新冠疫情防控都取得重大决定性胜利。

历史性消除贫困地区的乡村两级医疗卫生机构和服务人员的服务“空白点”，赢得全面建成小康社会的重大胜利。已经实现健康基本医疗有保障的目标，后续在乡村振兴过程中，还要继续保持这样的工作水平，时刻关注农民朋友的健康和医疗服务情况。

面对突如其来的新冠疫情，经过全国上下的共同努力，取得人口大国在人类文明史上成功走出疫情大流行的奇迹，而且在新冠疫情发生的过去几年当中，人均期望寿命持续不断增长。根据最新统计，2023年我国居民人均期望寿命已达78.6岁，比2012年提高了3岁以上，这在发展中国家甚至与其他高收入国家相比，人均期望寿命的增速是非常良好的。

雷海潮表示，党的二十届三中全会明确卫生健康领域的重大改革任务，进一步提出“实施健康优先发展战略”，这表明党对卫生健康工作的认识提升到新的高度。他强调，要积极进行细致谋划，推动健康优先发展战略落地实施。要进一步锚定2035年建成健康中国的宏伟目标，在科技强国、教育强国以及健康中国的建设中，为中国式现代化筑牢健康根基，提供强大的健康动力。

“当然，还有许多矛盾和问题需要推进解决，特别是卫生健康发展不平衡、不充分的问题还是比较突出的，这些都是未来要努力的方向和目标。”雷海潮说。