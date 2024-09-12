预防出生缺陷日：如何孕育健康宝宝？专家解答

9月12日是预防出生缺陷日。今年活动主题是：预防出生缺陷，守护生命起点健康。什么是出生缺陷？如何更好地预防出生缺陷，孕育健康宝宝？为此，人民网采访了温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院产科副主任医师邱海凡。

邱海凡表示，出生缺陷是指胎儿出生前在母体内发生的身体结构、功能或代谢异常，是我国婴儿死亡和残疾的主要原因。具体来说，婴儿出生时发现多指（趾）、颜面部异常、脊柱异常、听力异常、智力异常（如唐氏综合征）、代谢功能异常（如蚕豆病）等，所有这些都统称为出生缺陷。

邱海凡指出，采取三级预防策略，可以减少先天缺陷孩子的出生。三级预防的一级预防是指婚前、孕前优生健康检查。二级预防是指产前筛查、产前诊断、孕产妇保健。三级预防是指新生儿疾病筛查和儿童系统保健，包括对新生儿进行常见的先天缺陷筛查，及时发现并干预。

邱海凡提示，有些“二孩”“三孩”妈妈认为自己有生育经验，较容易忽视孕期检查。但随着年龄增长，孕产妇的身体健康状况不同以往，胎儿发生染色体异常和结构畸形的几率也会增加。因此及时做好安全、科学、精准的孕期检查十分重要。

“造成出生缺陷的原因很复杂，有遗传因素、环境因素、生物因素等。”为孕育健康宝宝，邱海凡建议：适龄生育，减少高龄妊娠；计划怀孕，减少意外妊娠；养成健康生活方式，科学备孕；主动接受婚前保健服务和孕前优生健康检查；不偏食，补叶酸，科学补碘，合理控制体重；预防孕早期感染，必要时应当在医生指导下合理用药；定期接受孕产期保健和产前筛查；积极接受新生儿疾病筛查和访视；密切关注0至6岁儿童生长发育状况，定期参加健康体检。