糖尿病不是吃糖吃出来的 减肥还应重视减盐

随着人们健康意识的提升，健康饮食已成为流行趋势和生活态度。在食品中减少油、盐、糖的摄入成为人们在饮食健康领域关注的焦点。9月8日，首届食品与健康传播大会在北京召开，本次大会以“科学传播 引领健康消费”为主题，旨在响应健康中国行动，以科学传播促进食品行业健康发展，赋能公众的食品健康消费。会上中国居民盐油糖摄入数据显示，我国成年人每日盐摄入达到9.3克，几乎是推荐量的2倍；人均每日烹调油摄入量达到43.2克，超出推荐量的40%以上；人均每日糖摄入量为9.1克，低于推荐摄入量的25克或50克，但仍需要持续监测糖摄入数据。

合理吃糖不会影响健康 过量摄入才会影响膳食结构

科信食品与健康信息交流中心科技传播部副主任褚怡冰表示，糖是人体必需的营养素，过量摄入才会影响膳食结构。对于大部分糖摄入并不高的人来说，合理吃糖不会影响健康。而相比于“减盐”和“减油”，消费者往往更关注“减糖”。43.2%的消费者认为“糖有害健康”，68%的消费者认为“自己需要控糖”，年轻人、体重焦虑人群的控糖意愿更加强烈。

糖尿病不是吃糖吃出来的 减肥应重视减盐

很多公众担心糖吃多了会导致糖尿病、引起肥胖。对此，中国工程院院士陈君石表示，糖尿病不是吃糖吃出来的，而是一种代谢性疾病。糖尿病的发生，是遗传和环境共同作用的结果，单纯将糖尿病归因于糖是一种误区，应当从多方面预防糖尿病的发生。陈君石院士还指出，任何形式的能量过量摄入均会导致肥胖，单纯把肥胖成因归结到糖身上是不正确的。预防肥胖的关键是保持能量平衡，通过身体活动把多余的能量消耗掉，才能降低肥胖风险。

调查发现，消费者往往更关注糖和油对肥胖的影响，却忽视了盐。国内外多项研究表明，高盐饮食会增加肥胖风险，对于有减肥需求的人，应提高对“减盐”的重视。

与其纠结“抗糖化” 不如用心做防晒

由于网络上很多“吃糖会引起糖化”“糖化加速衰老”的宣传。对此，科信食品与健康信息交流中心主任钟凯指出，盲目戒糖、断糖是不可取的。相关研究发现，长期低碳水饮食会影响人体正常运转，增加死亡率，减少预期寿命，对健康危害极大。

导致衰老的主要原因有三类：光老化（紫外线）、氧化应激反应（自由基）以及糖化反应（AGES）。皮肤老化是一个复杂的过程，其中紫外线损伤是皮肤老化的最主要原因（超过70%）。人体每时每刻都在进行糖化反应，指望靠“抗糖化”抗衰不现实，不如做好防晒，多在健康饮食、健康生活方式上下功夫。

甜味剂不是减肥药 是减少糖摄入的选择之一

数据显示，无糖饮料的市场渗透率已经接近八成，低糖和无糖产品越来越受到消费者青睐。对于想要控糖又喜欢甜食的人来说，用甜味剂代替糖的食品和饮料是一个不错的选择。大多数甜味剂不直接参与人体代谢，也不会增加能量摄入，有助于有控糖需求的人在享受美食的同时减少糖的摄入。

科信食品与健康信息交流中心等多家机构发布的《食品甜味剂科学共识（2022）》指出，在膳食总量不变的前提下，以甜味剂替代添加糖可以减少能量摄入。但体重管理取决于总能量平衡，甜味剂不是减肥药，而是帮助人们减少糖摄入的一种选择。如果指望靠甜味剂减肥，而不去改变不健康的饮食和生活方式，很难达到减肥的目的。