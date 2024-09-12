北京市拟推医疗广告审查告知承诺制

近日，由市市场监管局、市卫生健康委、市中医药管理局联合起草的《关于优化医疗广告管理工作的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》）已经完成，目前正在向社会公开征求意见。《通知》中拟要求市卫生健康委、市中医药管理局分别组织实施医疗广告、中医医疗广告审查告知承诺制，实现全流程网上申请，压缩审查时限和申请成本；同时明确了医疗机构信息公开与商业广告的界限。

据了解，为进一步优化医疗广告管理制度，满足人民群众多元化获取就诊服务信息的需求，促进本市医疗与广告行业的健康、规范、有序发展，《通知》拟从五大方面对医疗广告管理作出优化。

《通知》首先明确了医疗机构信息公开与商业广告的界限。医疗机构按照《电子商务法》《医疗卫生机构信息公开管理办法》及国务院卫生健康主管部门规定的内容、形式和途径，以保障公众知情权、科学研究与科普宣传为目的，主动、真实、准确地公开机构基本概况、公共服务职能、重点学科、医务人员信息、诊疗服务、服务流程、环境导引、志愿者招募等信息的行为，一般不视为商业广告活动。

本市还将实行医疗广告审查告知承诺制。《通知》要求市卫生健康委、市中医药管理局分别组织实施医疗广告、中医医疗广告审查告知承诺制，实现全流程网上申请，压缩审查时限和申请成本。

强化跨部门综合治理也写进了《通知》中，要求各级卫生健康、中医药管理部门与市场监管部门加强有序衔接、密切配合，建立违法线索会商研判机制，及时流转审查信息作为执法依据，形成监管执法合力。各级卫生健康、中医药管理部门加强行业源头治理，重点针对投放医疗广告问题较多的医疗机构开展行政指导与监督。各级市场监管部门加强各类媒体平台医疗广告监管，确保违法问题及时处置，并将违法线索及处置结果通报同级卫生健康、中医药管理部门。

本市还将对医疗广告实施分级分类与包容审慎监管。建立健全医疗广告分级分类监测监管机制，试点施行监测线索重点平台企业自行快速处置措施。在符合《广告法》《医疗卫生机构信息公开管理办法》的情况下，对医疗广告内容实施包容审慎监管。同时，市卫生健康委组织研究制定医疗技术等广告发布黑名单，作为包容审慎监管的依据。

《通知》还明确了柔性执法与严厉打击的重点范围。要求综合运用说服教育、劝导示范、指导约谈等方式，教育引导医疗机构及广告经营主体增强法律意识，自觉守法、主动纠错，让执法既有力度又有温度。同时，将各级监督执法重点聚焦于打击不良导向、违背社会公序良俗、制造健康与容貌焦虑、虚假夸大宣传等违法行为，加大警示曝光力度，切实保护人民群众合法权益，营造健康有序的医疗服务市场环境。

《通知》征求意见稿公开征集意见时间为9月9日至9月19日。市民和企业可通过市市场监管局官网或登录北京市人民政府网，在“政民互动”板块下的“政策性文件意见征集”专栏中提出意见。