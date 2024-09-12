医保“微实事”饱含民生大实惠

做优医保“微实事”，以民生“温度”标注群众幸福“刻度”。9月10日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局相关负责人介绍，今年以来，国家医保局积极推进12项医保领域“高效办成一件事”重点事项，在新生儿落地即参保、医保个人账户共济等方面取得了明显成效。

之所以把这些工作称之为医保“微实事”，主要因为有很多事看起来似乎很微小。比如新生儿从“落户才参保”变成“落地即参保”，在参保时间上或许只相差几天；职工医保个人账户从“个人独享”变为“家人共享”，也只是在家庭内部进行账户资金分配，没有额外增加资金；多个省份将辅助生殖项目纳入医保报销，惠及的更多是特定群体，等等。

回顾这几年医疗保障方面办成的一些事，都可以称为“微实事”。比如国务院办公厅关于印发的《“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单》中明确，职工医保家庭共济办理、参保人员异地就医办理、五种慢特病费用跨省直接结算、医疗费用报销结算等，都是今年新一批医保实事。这些事和医保制度改革、医保福利增进等相比，看起来不太起眼，但桩桩件件都是直击民众的大事。

比如，新生儿出生后头几天的风险最高，医疗花费也最大，别看“落户才参保”与“落地即参保”的时间差很小，但这正好涵盖了新生儿诊疗的关键期。又如，异地就医办理只是让办理手续的过程更加方便快捷，不涉及具体的报销比例与项目，但这能够避免因办理不及时导致个人医疗负担加重。此外，将辅助生殖项目纳入医保报销，则可让一些不孕不育家庭尽快拥有孩子，对于这些家庭而言这堪称是头等大事。

只需观察身边与医保有关的一些变化就不难发现，类似的医保“微实事”还有很多。比如，基本医保参保率只需提高一个百分比，就会有千万级别的人口被纳入保障范围；医保目录多纳入一种救命药，就能迅速化解一大批患者的燃眉之急；“灵魂砍价”多“砍”一个回合，或许可为一些患者家庭节省一大笔费用；报销比例多提升一点，很多人将因此避免因病致贫、因病返贫。医保部门办事快一天、关心进一步，都可能对民众产生积极而深远的影响。

民生无小事，医疗保障涉及健康与生命，再小的事也是大事。不因事小而不为，才能聚水成涓、汇涓成海，在医保“微实事”里展现民生大实惠，给予民众更贴心的服务、更全面的保障。