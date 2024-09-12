国家医保局：医保目录内药品达3088种

本报北京9月11日电 （记者王美华）9月10日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家医疗保障局局长章轲在会上介绍，基本医保年度参保率稳定在95%左右；医保目录内药品达3088种，覆盖常用药和特殊疾病、罕见病用药，过去用不起的新药好药相继纳入目录；稳步推进长期护理保险制度试点，试点已覆盖49个城市、1.8亿人；落实积极生育支持措施，20个省份和新疆生产建设兵团将试管婴儿等辅助生殖技术项目纳入医保支付范围。

国家医疗保障局副局长李滔介绍，医保药品目录是指医保基金可以报销的药品范围，目录内主要包含西药、中成药以及中药饮片等。国家医疗保障局坚持动态调整，医保药品目录“每年一调”，及时将符合条件的新药好药新增进入医保目录，目录内品种的数量和质量显著提升。6年来，累计新调入药品744种，目录内的西药和中成药的数量从2017年的2535种增加到现在的3088种。同时，目录内药品的质量也显著提升，特别是在肿瘤、罕见病、慢病等治疗领域，很多新机制、新靶点的药物被纳入，实现了药品保障范围与临床用药需求更高程度的匹配。

李滔介绍，国家医疗保障局发挥医保团购的优势，引导新药价格回归合理。整合13亿多参保人的用药需求实施战略购买，完善了国家药品谈判准入机制，很多“贵族药”开出了“平民价”，群众用药的负担大大减轻。医保局成立6年来，谈判药品已经惠及参保患者7.2亿人次，叠加谈判降价和医保报销等多重因素，累计为群众减负超7000亿元。