“肿瘤医生多学科诊疗专病培训”走进胶州

9月7日，由人民健康及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟联合发起的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训”走进山东省胶州市，来自全国各地的专家学者围绕“提升多学科诊疗能力”等相关话题展开交流学习，共同助力基层肿瘤诊疗能力提升。

多学科诊疗助力肿瘤诊疗能力提升

近年来，多学科诊疗已逐渐成为医疗机构提升精准诊疗能力的重要模式，各级医疗机构纷纷开展相关探索。《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》提出，创新服务模式，完善多学科诊疗（MDT）制度，鼓励医疗机构扩展多学科诊疗覆盖的专科和病种，有条件的医疗机构可设立门诊MDT岗，提供“患者不动医师动”的MDT服务。

在此次“肿瘤医生多学科诊疗专病培训”现场，北京大学人民医院胃肠外科主任叶颖江从三个方面表达了持续推广应用多学科诊疗模式的必要性。叶颖江认为，一方面，多学科诊疗模式的应用为患者提供了更多方便。在肿瘤诊疗领域，多学科诊疗模式的推广应用，让患者少跑腿，少折腾，减少在各科室间的来回奔波。通过多学科会诊，能让患者的治疗方案更精准更有效。另一方面，多学科诊疗模式的推广，对医生个人的成长也有帮助。通过多学科诊疗模式，为各学科医生搭建相互交流学习的平台，让各学科专业知识更好交融，助力疾病精准诊疗。此外，多学科诊疗模式的推广有助于提升肿瘤规范化诊疗水平，有利于肿瘤分级诊疗体系建设。

“肿瘤治疗有明显的异质性和个体性，肿瘤治疗方面的指南和共识多数围绕单一肿瘤疾病制定。当肿瘤疾病伴有多种并发症时，如何取得共识成了问题。多学科诊疗的出现，为解决这些问题提供了路径。”河北医科大学第四医院主任医师李勇说。

山东第一医科大学第三附属医院胃肠外科首席专家、主任医师徐忠法同样认为，精准化诊疗是当前肿瘤领域诊疗的发展方向。在医学学科发展日新月异，新技术、新理念、新知识不断涌现的背景下，多学科诊疗模式为各学科医生专业知识的交叉融合提供了很好的平台。

“助力分级诊疗，让患者不再东奔西跑。”北京大学肿瘤医院陆明以《消化系统肿瘤MDT的必要性和政策方向》为题进行分享。他认为，提升我国肿瘤防治能力，一项核心工作是加强肿瘤专科建设。这需要提升肿瘤规范化诊疗能力。开展多学科诊疗是提升规范化诊疗能力的有效手段，有利于打破学科间的壁垒，让各专业的专业知识融合起来。

持续推进基层多学科诊疗模式建设

青岛市胶州中心医院院长高杨认为，在基层地区开展多学科诊疗还存在以下问题：一方面是部分临床科室的多学科协作意识不强，存在“盲人摸象、各说各话”的现象；另一方面是医务人员对MDT 诊疗模式的认知不到位，尤其是年轻医师的交叉学科意识和全科思维能力欠缺。

对于基层医院如何做好多学科诊疗模式建设，叶颖江认为，一是要让多学科诊疗理念在医生群体中入脑入心；二是要规范地、有规律地开展，形成常态化的多学科诊疗机制；三是持续探索运用信息化、数据分析的手段，让多学科诊疗更科学更精准。

陆明建议，做好多学科诊疗模式建设，医院要根据自身需求建立多学科诊疗制度流程，要由院领导牵头，完善制度机制，将多学科诊疗作为日常工作来开展。医生个人要树立多学科诊疗的意识，尤其是青年医师要加强培训学习，找到志同道合的医生一起来开展多学科诊疗的探索。

“推进多学科诊疗体系建设，可以通过完善相关绩效考核支撑、加快人才梯队建设、充分利用信息技术手段等方式开展。”高杨建议。

当天，“肿瘤医生多学科诊疗专病培训”现场举行了中国肿瘤MDT联盟成员单位授牌仪式。青岛市胶州中心医院成为中国肿瘤MDT成员单位。青岛市卫生健康委员会副主任吕富杰介绍说，青岛医疗资源丰富，是公立医院高质量发展示范城市，也是中医药创新引领示范城市。希望借助此次“肿瘤医生多学科诊疗专病培训”的契机，持续推进青岛地区肿瘤诊疗能力提升。

在讨论环节，多位专家参与分享，并以“影像科医师在MDT中的作用”“胃癌围术期治疗进展”等为主题开展了学术专题讨论。现场还进行了多学科病例讨论。参与讨论的专家通过真实病例分享，结合日常多学科会诊的经验提出了专业建议。