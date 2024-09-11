健康开学季 6招帮助孩子预防呼吸道传染病

9月正处于夏秋之交，昼夜温差较大，容易发生流感、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、百日咳等呼吸道传染病。学校又是人群密集场所，加大了流感等呼吸道传染病的发生风险。如何让孩子远离呼吸道传染病？为此，人民网采访了河南省儿童医院南区呼吸二病区主任医师孙晓敏。

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