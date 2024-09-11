“去菜市场买个菜，直接端回一盘小炒肉”。最近，上海、广东等地的菜市场推出代烧菜服务，消费者买来的鱼、肉、蔬菜等，不一会儿就可以变成热气腾腾的菜肴，价格也实惠。

菜市场代烧菜服务，为老百姓的一日三餐提供了便捷、平价的新选择。一方面，代烧菜实现了买菜与“上菜”的衔接，省去了自己烹饪的环节，这对工作忙碌的年轻人、身体不便的老年人等群体来说，省时省力、高效便捷。另一方面，代烧菜平价透明、新鲜健康的特点，使其成为具有性价比的消费方式。代烧菜吸引更多消费者走进菜市场，不仅为传统农贸市场经营注入新的生机与活力，也让线下买菜、线下餐饮更加切合实际需求。

从火锅店到菜场书屋，从“帮择菜”到代烧菜，传统的菜市场正兴起新业态。数据显示，全国农贸市场总交易额约占生鲜零售市场份额的57%。眼下，菜市场正在向集购物、休闲、体验于一体的综合性服务平台转变，许多菜市场还引入农产品直供、净菜配送、烹饪课程、特色小吃等业态。“老牌”菜市场打出“新牌”，给生活增添了新鲜的烟火气。

新业态吸引消费者，展现出传统农产品供应链的拓展潜力。生鲜农产品的零售加工一体化，减少了食材从田间到餐桌的环节，缩减库存时间与损耗。同时，消费者直接参与食材选购，减少了供应链中的信息不对称。通过农户、供应商、加工商的高效协作和信息共享，供应链的整体运转效率获得提升，有利于提高农产品质量、附加值，提升供应链的透明度和可信赖度。

从百姓餐桌到田间地头，无论是农户、供应商、加工商还是消费者，农产品供应链中的各环节主体，都能在菜市场经济新业态兴起中找到实现共赢的方式。也要看到，新业态在操作流程标准化、食品安全控制、健康饮食保障以及消费纠纷处理等方面，亟须建立更为完善的规范体系，以形成可持续、可推广的模式。商家还需综合考量食材采购、烹饪、厨房清洁以及顾客等待时间等问题，确保食品安全和服务质量。

无论如何转型升级，菜市场平价服务消费者的主线不能变，惠及百姓的追求不能变。随着更多创新服务不断涌现、市场机制不断完善，菜市场及其业态必将更加多元、便捷、贴心，用更浓的烟火气，温暖热爱生活的人。

（摘编自《农民日报》，原题为《代烧菜，传统菜市场升起新鲜烟火气》）

《 人民日报 》（ 2024年09月11日 05 版）