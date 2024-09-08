小心“一高”控不好，“三高”都来找！肥胖人群要注意这几点→

初秋时节，气温逐渐降低，昼夜温差大，“三高”患者容易出现血压升高、血糖波动和血脂升高的情况。另外，天气转凉后，人们胃口变好，进食较多肥甘厚味，也会加剧血压、血糖、血脂异常。

“三高”的危害不能忽视

在我国，“三高”有高患病率、高危险性的特点，许多患者没有明显症状，所以放任不管，其实没有症状不代表对身体没有危害，长期“三高”可能导致严重的并发症。

长期高血压会给身体带来哪些伤害？

长期高血压会损害心、脑、肾三大器官和全身血管，导致动脉硬化，动脉壁增厚变硬、弹性降低，可能引发出血性脑卒中、心肌梗死、肾衰等并发症，严重时可能危及生命。

长期高血糖会给身体带来哪些伤害？

长期血糖过高，会使得全身血管发生病变，可能导致脑卒中、冠心病等心脑血管疾病，还可能引起泌尿系统、生殖系统异常，引发肾功能不全、失明、糖尿病足等多种严重并发症。

长期高血脂会给身体带来哪些伤害？

血液里的类脂质物质增加，堆积在血管内壁，久而久之会形成血管斑块，引起血管狭窄，不稳定的斑块破裂后会形成血栓，堵塞血管。

长期高血脂可能导致缺血性脑梗死、冠心病、心绞痛、心肌梗死、肾动脉狭窄、脂肪肝、脉管炎等并发症。

“三高”互相影响，害处叠加

“三高”有共同的发病基础，比如机体出现胰岛素抵抗，可能同时导致高血糖、高血压和高血脂。

在疾病的发展过程中，“三高”之间还可能互相加重。比如糖尿病如果影响到肾脏，可能加重高血压。如果血脂增高，可能加重高血糖的病情。因此，发现患有“三高”，要针对病因进行及时控制。

减肥能逆转“三高”吗？

不一定。对于因肥胖问题引起的“三高”，可以用减肥的方法，并且减重量要达到一定程度，可能逆转“三高”。

研究显示，超重和肥胖的“三高”人群，减重10%~15%可以明显降低甚至逆转“三高”。

超重和肥胖的“三高”人群，即便是少量减重，也会对缓解“三高”有积极作用。

减重需在医生指导下进行，长期坚持，结合合理的饮食和体育锻炼。

如果在减肥之后体重反弹，“三高”也往往会随之反弹。减肥后要注意体重的维持，避免反弹。

由于其他原因，比如遗传因素和环境因素导致的“三高”，减肥没有明显效果，还需在医生指导下使用相应的药物治疗。

空腹运动，真的比饭后运动更燃脂吗？

一些研究发现，与进食后相比，空腹运动燃烧掉的脂肪更多一些，但这种方法不是人人都适合。比如糖尿病患者不宜空腹运动，糖尿病患者空腹运动易诱发低血糖，甚至引起低血糖昏迷。

对于“三高”合并有心脑血管疾病的患者，要注重运动的安全性，选择适合的项目和强度。

如何判断自己是否肥胖？

体重指数（BMI）是常用的判断肥胖的方法。我国健康成年人体重指数的正常范围为18.5~23.9kg/m2。体重指数在24~27.9kg/m2区间为超重，体重指数≥28kg/m2为肥胖。

体重指数＝体重（千克）÷身高（米）的平方

测腰围：腰围是衡量腹部脂肪蓄积程度（即向心性肥胖）的常用指标。一般来说按照亚洲人的标准，男性腰围≥90厘米，女性腰围≥85厘米，即为肥胖。