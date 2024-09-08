地下停车场“接娃模式”火爆全网，能推广普及吗？

近日，浙江省义乌市一学校地下停车场“接娃模式”火爆全网。视频中，校园停车场内配备“叫孩大屏”、刷脸机、等候座椅等设备，网友赞叹：“冬暖夏凉不拥挤”“请出示您的取孩码”。截至目前，义乌已有15所学校启用地下停车场设置接送区，并配备了人脸识别闸机和实时播报各班级放学信息的电子显示屏，有效地减少了家长接送及等待时间，缓解了校园周边的交通问题。

“接娃五分钟，停车一小时”“一到放学，校门口机动车道就变停车场，整整一条街都被堵死”……每到上下学时间，校园周边拥堵是一个带有普遍性的现象，令家长们头痛不已，校门口的“堵点”成了城市管理的民生痛点。

面对这个痼疾，相关各方可谓殚精竭虑，但常常陷入“巧妇难为无米之炊”的尴尬，地下停车场“接娃模式”的出现，无疑令人眼前为之一亮。在视频中可以看到，学生家长驾车驶入学校地下停车场后，志愿者引导车辆进入指定停车位，学生家长步行前往等候区等待孩子放学。等候区配备了电动闸机和电子大屏，家长可以在屏幕上看到各班级放学信息，学生由老师带领着刷脸出校……

停车、等待、接娃“一条龙”，真正实现人车分流，通过合理利用地下空间，不仅有效缓解了地面交通压力，还为学生和家长提供了更为安全、便捷的接送环境，让公众看到了根治校门口拥堵的希望，令饱受接娃之困的家长们羡慕不已，受到了广泛赞誉。

堵不如疏。地下停车场“接娃模式”的火爆，反映了社会对于缓解学校周边交通拥堵问题的深切关注与迫切需求。早在2015年，杭州滨江区就提出开挖学校地下车库，作为公共资源，一部分供学校使用，一部分面向社会开放，同时兼具地下接送的功能。这样既可以改善逢接必堵的地上状态，又能发挥其社会价值。近些年，为了实现人车分流，缓解学校周边的交通压力，更为了学生的安全，地下停车场“接送模式”已经被广泛应用在新学校的建设中。

当然，要实现这一模式的普及，还需要克服多方面的挑战。地下停车场的建设需要大量的资金投入，对于一些资金紧张的学校或地区来说，可能难以承担这样的成本。因此，需要政府、企业和社会各界共同努力，通过政策扶持、资金补助等方式解决经费问题。

值得一提的是，地下停车场的建设还需要综合考虑多种因素，如地理位置、交通状况、学生数量等。因此，在规划和设计过程中，需要充分听取各方意见，确保方案的科学性、合理性和可行性。同时，还需要注重地下停车场的通风、照明、安全等基础设施的建设，确保学生在使用过程中的舒适度和安全性。

办法总比困难多。硬件条件不太具备的老学校，并不意味着就无计可施了。去年一度引发热议的宁波“共享奶奶”志愿服务队，或许就不无借鉴价值。此举既可以解家长们的燃眉之急，也可以让参与志愿服务的“奶奶”们收获新的价值感、归属感和认同感，让老年生活更加有滋有味，可以说是以爱之名的一场共赢。只要社区发动组织得当，何愁不能涌现更多的“共享奶奶”？

此外，相关部门也可以考虑从学校周边的停车场建设、校门口马路的改造等入手，充分整合开发利用资源，力争有效破解校门口“行路难”顽疾。群策群力，实现校门口接送免于拥堵的美好愿景，不应该是难事。