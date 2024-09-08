重庆：“背篓专线”暖民心

对离城区40多公里的重庆市渝北区石船镇村民们来说，忙碌的一天从家门口的“背篓专线”开始。

2022年开通的重庆轨道交通4号线，一头是繁华的中心城区，另一头是石船镇等农村地区。因为沿线村民经常背着背篓、挑着箩筐，装着新鲜的蔬菜瓜果乘轨道列车前往市区售卖，久而久之，这条线路就被人们亲切地称为“背篓专线”。

4号线对石船等乡镇的意义非同一般。以前，村民要进城卖菜，只能走319国道，山路弯弯、坡坎曲折，当地人称之为“十二道拐”。清早出门，坐农村小巴车，过了“十二道拐”就已临近中午，半天时间卖不了多少菜又得往回赶。在重庆城区颇受欢迎的石船蔬菜，过去并没有给当地村民带来多大的致富效应。

“背篓专线”的开通，改变了一切。

重庆人爱赶场，不分城市乡村，就算在城中心也能找到地方。以渝北区为例，每月逢三六九赶龙兴场，逢一四七赶鱼嘴场，逢二五八赶复盛场，城区农贸市场的摊位天天都有……4号线开通后，村民进城卖菜，有了更灵活的时间表和更便利的交通方式。

“背篓专线”连通了城市和乡村，更把城乡百姓们的美好生活紧紧连接在一起，为重庆这座魅力之城增添了一抹温暖的色彩。这种温暖，是双向甚至多向的。菜农们要求自己“尽量不给人添麻烦”。他们一般会准备好几个背篓，整理得干净整齐才背上列车。在列车上，他们也尽量把背篓、箩筐归拢在自己身边。

为了让菜农们的进站时间更充裕，早晨6时许的第一班列车，石船站会提早10分钟开站，在那之前早早把扶梯和直梯打开；菜农背着背篓、挑着箩筐过安检，工作人员会上前搭把手；对个别带菜量大的，站台还会有人安排走大件通道；怕有些老人听不懂普通话，站台增加了方言播报；为了防止背篓、箩筐滑动，部分车厢加设了固定挂钩……

“这点不便，根本没啥子”“谁不是为了生活呢”“他们还不是为了让我们吃上更新鲜的蔬菜”“与人方便就是与己方便”……重庆市民的点点滴滴，只言片语，足见这座城市的包容与温暖。

“公文包”与“背篓”，在现代化的轨道列车上融为一体。这条充满生活气息的“背篓专线”，日渐成为重庆一道独特的城市风景线，有魅力，更有温度。