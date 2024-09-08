专家解答流感疫苗最佳接种时间：建议10月底前完成接种

随着天气转冷，又进入呼吸道疾病流行的季节。对于民众关心的流感疫苗最佳接种时间，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆6日在北京表示，建议在10月底前完成接种。

国家卫健委当天举行“时令节气与健康”系列主题新闻发布会。王华庆表示，接种疫苗是预防呼吸道传染病便利有效的措施。在防控传染病过程中，接种疫苗是优先选择措施。每一种疫苗都有其免疫程序，疫苗给多大年龄打，接种几剂次，间隔多长时间，选择何种疫苗，都属于免疫程序的范畴。

谈及何时接种流感疫苗，王华庆指出，在流感流行季节之前接种疫苗预防效果更好，建议在10月底之前完成接种。如果10月前来不及接种，后续也要尽早完成接种，更好地发挥疫苗效果，因为疫苗产生效果大概需要2至4周时间。

关于接种人群，王华庆表示，不管是流感还是肺炎，感染细菌和病毒之后，有些人群患病后症状较重，在接种疫苗时有优先推荐人群，即“一老一小一弱”。“一小”就是5岁以下儿童，尤其是婴幼儿；“一老”主要是60岁以上老年人；“一弱”主要是有慢性基础性疾病人群。不管是流感疫苗还是肺炎球菌疫苗，优先推荐人群大体一样。6月龄以上人群，只要没有禁忌症，都推荐接种流感疫苗。（记者 马帅莎）