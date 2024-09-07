上好体育“必修课” 筑牢青少年身心健康根基

金秋九月，全国各地迎来了新的学期，校园内再次回荡起孩子们的欢声笑语。

近期，由国家六部委联合举办的综合性体育活动，2024年“奔跑吧·少年”全国青少年阳光体育大会在江西落幕，这场体育活动不仅展现了青少年的活力四溢与风采卓绝，更深刻体现出国家对青少年身心健康的深切关怀与重视。

从政府到学校，再到家庭和社会，全国各地都在积极行动，一系列创新举措和实践活动如雨后春笋般层出不穷，共同为青少年的身心健康筑起坚实的屏障。

借助体育赛事的热度，近期，天津市举办了“奔跑吧·少年”2024年青少年体育项目“进街区”主题示范活动，通过展示柔道、花样跳绳、儿童篮球等六个项目的技能，不仅展现出当地体育项目后备人才的培养成果，也营造了全民健身的浓厚氛围。

湖南省下发《关于全面加强中小学生全员文体活动的意见》，这是该省首个专门加强中小学生文体活动的文件，通过全面开齐开足体育艺术课程、普及“大课间”活动等措施，到2027年全面构建起中小学生全员文体活动推进机制，使学生体质健康优良率达到55%以上。

今年5月，北京市启动中小学生“健康一起来”阳光体育运动，在各中小学开展体育课堂质量提升、每天体育锻炼时长落实计划、倡导早锻炼和午锻炼等8项具体行动。据北京市教委介绍，6大类159项体育比赛和活动将贯穿全年，多措并举引导学生上好体育这门必修课。

在关注身体健康的同时，青少年的心理健康问题也备受瞩目。2023年4月，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》，提出“五育并举促进心理健康”等8项主要任务，并明确到2025年实现配备专（兼）职心理健康教育教师的学校比例达到95%，开展心理健康教育的家庭教育指导服务站点比例达到60%的工作目标。

在国家层面明确提出要重视并加强青少年心理健康工作后，各地纷纷响应，积极探索适合本地特色的实施路径。

吉林省以“阳光润心 健康成长”为主题，家校社三位一体协同推进，未成年人心理健康教育工作取得了显著成效；河南省洛阳市栾川县开展心理健康讲座、个案咨询和心理健康老师培训等活动，为青少年心理健康提供全方位保障；福建省泉州市一中通过引导学生手写“朋友圈”、点赞互动等方式，了解彼此、拉近距离。这些心理健康教育方式，不仅让学生了解到更多的心理健康知识，还有助于提高他们的心理素质和应对能力。

相关专家表示，提升青少年体质健康水平，需要全社会共同行动综合施策。要构建社会多方协作机制，形成紧密联动、科学高效的协同育人平台，合力推动学生体质健康水平提升，形成全社会关心支持青少年身心健康成长的良好氛围。