白露时节凉渐起，养生应注意哪些要点？

白露，一年中昼夜温差最大的节气。这时北半球日照变短，冷空气活动频繁，飒飒秋风，如约而至，一夜凉过一夜。值此时节，日常养生应注意哪些要点？为此，人民网采访了天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟。

韩娟指出，可将白露时节的日常注意事项浓缩为“白露补露，白露不露”。“白露补露”，表示白露时节宜补水生津，多喝温水，适当吃些能够滋阴润肺的食物，如百合、莲子、银耳、梨 、藕等。同时，白露时节的饮食应以平补为主，即减少大鱼大肉等油腻之品，尽量避免过度生冷、辛辣之物。建议多吃汤粥，如贝母梨汤、百合粥、冰糖银耳大枣汤等，不仅易消化吸收，还能养阴润燥。

“白露不露”，表示在穿衣方面要“薄而不露”。重点注意以下几个部位：不露脚，因为寒从足起，脚受凉易伤阳气；不露脐，肚脐一旦受凉，腹痛腹泻在所难免，若长期受凉，还易诱发泌尿系统疾病；不露关节，如肩、颈、腰、膝关节等，因风寒湿邪是造成关节病变的主要诱因。

韩娟提示，白露时节是呼吸系统疾病高发和容易加重的时期，此时采用“动静结合”的运动方式，是预防疾病发作和缓解病情的有效途径。可以根据自己的体质情况选择适当的运动方式，例如每天坚持慢跑、快走、游泳、打太极拳、练八段锦等。在进行以上运动锻炼的同时，还可配合一些“静功”，如深呼吸、闭目冥想等。