44岁和60岁时 衰老最快

人类在生命中的进程是一个渐进式的变化。然而，如果某天早上你醒来照镜子时突然发现自己老了不少，这并不是凭空想象。

美国斯坦福大学医学院和新加坡南洋理工大学李光前医学院的遗传学家对与衰老相关的分子变化进行考察后发现，人们分别在44岁和60岁时出现了明显的衰老迹象。也就是说，人体的衰老并不是随着时间的推移而逐渐改变，而是会在这两个年龄发生剧烈的变化。

衰老是一个非常复杂的过程，它与患上各种疾病的风险不断增加有关。研究人员一直在考察衰老的生物学特性，以便更好地缓解和治疗与衰老相关的疾病。为此，他们对108名成年人进行了几年的追踪，这期间，这些成年人每隔几个月就会捐赠一次生物样本。研究人员注意到，在某些情况下，如阿尔茨海默病和心血管疾病，患病风险并不是随着时间的推移而逐渐上升，而是在达到一定年龄后急剧上升。因此，研究人员想更仔细地考察衰老的生物标志物，看看是否能识别出相关的变化。

利用队列中的样本，研究人员追踪了不同种类的生物分子。他们所研究的不同分子包括核糖核酸、蛋白质、脂质、肠道、皮肤、鼻腔和口腔微生物组，共有135239个生物学特征。每个参与者在626天内平均提交了47份样本，其中时间最长的参与者提交了367份样本。这些丰富的数据生成了超过2460亿个数据点，研究人员随后进行了处理，以寻找这些变化中的模式。

发表在《自然-衰老》上的这项新研究结果显示，在44岁和60岁这两个不同的阶段，人体中许多不同种类的分子丰度发生了非常明显的变化。在研究人员所考察的所有分子中，大约81%的分子在其中一个或两个阶段都发生了变化。这些变化在40岁中期达到峰值，在60岁初期再次达到峰值，但情况略有不同。

前一次峰值显示出了与脂质、咖啡因、酒精代谢相关的分子变化，以及心血管疾病的分子变化，还有皮肤和肌肉功能障碍的分子变化。后一次峰值显示出了与碳水化合物和咖啡因代谢、心血管疾病、皮肤和肌肉、免疫调节和肾功能有关的分子变化。

前一次峰值通常是当女性开始经历绝经期或围绝经期，但研究人员排除了这是一个主要因素，因为男性在同一年龄也经历了显著的分子变化。这就表明，虽然绝经期或围绝经期可能导致了45岁左右女性的这些变化，但可能还有其他更重要的因素影响男性和女性的这些分子变化。识别和研究这些因素应该是未来研究的优先关注事项。

这项研究的缺陷在于样本量非常小，只检测了有限的生物样本，来自年龄在25岁至70岁之间的人。未来的研究将深入考察这一现象，在更广泛的主题内进行更详细的研究，有助于更好地理解人体是如何随着的时间的推移而发生变化的。