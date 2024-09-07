国家卫健委：白露时节这样做好健康防护

9月7日是秋天的第三个节气——白露。秋风渐起、秋燥渐甚，呼吸道感染的患者有增多的趋势，公众该如何预防？国家卫生健康委6日以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就相关问题进行解答。

“白露节气后，天气转凉，昼夜温差增大，如不注意衣物的调整就容易受凉，增加呼吸道感染风险。”北京医院主任医师李燕明建议，在早晚期间应注意保暖，保持良好的个人卫生习惯，同时养成健康的生活方式、规律作息、合理饮食。

李燕明提醒，如遇呼吸道感染要及时治疗，注意休息。“对于有基础疾病的老年人，要观察自己的症状变化，如出现发热不退或是呼吸困难、胸痛、精神状态的改变，要及时就医。”

秋天是流感的高发季节，且花粉浓度增高，会对慢性呼吸系统疾病患者造成不利影响。专家提示，要把呼吸系统的慢性基础疾病管理好，定期复查，按医嘱用药。有慢性呼吸系统疾病的人群，特别是老年人要接种相关疫苗，对于相关照护人员，建议也进行疫苗接种。

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆在发布会上介绍：“优先推荐‘一老一小一弱’群体接种疫苗。”“一小”主要是指5岁以下的儿童，尤其是婴幼儿；“一老”主要是指60岁以上的老年人；“一弱”主要是指有慢性基础性疾病的人群。

“秋季学期开始后，学生聚到了一起，在教室这样密闭的空间密切接触，增加了传染病传播的概率。”王华庆提示，“如果学生出现发热、咳嗽等症状，家长要及时向老师报告并及时就医。”在日常生活和学习的过程中，科学佩戴口罩、勤洗手，保持手卫生，处于密闭的空间时要尽可能通风，注意咳嗽礼仪。适当增加锻炼，保持膳食营养的均衡、规律作息，可以增强免疫力。

天气日渐转凉，儿童肺脏娇嫩，容易受外邪侵袭，如何通过中医方法进行调养以增强儿童身体抵抗力？

广东省中医院主任医师杨京华在发布会上建议孩子秋天要“早卧早起”，睡眠时间可以适当延长，更有助于体内正气养蓄，促进孩子生长发育；多喝水、多吃蔬菜，保持鼻咽湿润，减少风热邪气和燥邪对孩子的侵犯；鼓励孩子适当运动，锻炼孩子的肺活量；密切关注气温变化，及时为孩子增添衣物，重点关注孩子的头颈、背部、腹部等。