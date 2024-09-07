飞鹤乳业与菲仕兰达成战略合作 

9月5日，黑龙江飞鹤乳业有限公司(以下简称“飞鹤乳业”)与菲仕兰荷兰有限公司（以下简称“菲仕兰食品配料”）战略合作签约仪式在北京举行。飞鹤乳业董事长冷友斌、荷兰皇家菲仕兰全球CEO 范晏德（Jan Derck van Karnebeek）、菲仕兰食品配料全球总裁何铭恩（Herman Ermans）等出席了本次签约仪式。

菲仕兰是国际知名的乳制品企业，有153年的历史，旗下的食品配料业务是全球领先的食品配料供应商，专注于提供高附加值、天然健康且富有功能性的原料和解决方案，业务遍及全球，产品出口超过70个国家。而飞鹤作为中国乳制品行业龙头企业。双方强强联合，将为全球乳品市场贡献力量，注入新的活力。

会面中，范晏德对飞鹤乳业出色业绩表现、卓越的经营理念以及具有前瞻性的企业责任感给与了高度评价。同样，冷友斌对菲仕兰集团悠久的历史、先进的技术、创新的理念给予了高度赞赏，并表示菲仕兰食品配料凭借在乳制品生产、加工和品质管理方面超过一个世纪的深厚专业积淀，为此次合作提供了坚实的基础。双方坚信在未来的合作中，都能够各展所长，取得更加令人瞩目的成绩。

飞鹤乳业与菲仕兰食品配料一致认为，通过聚焦各自擅长的领域，不仅能够实现优势互补和深度合作，还能更好地服务消费者。双方表示未来的合作将以创新为驱动力，紧跟市场发展步伐，覆盖从婴儿到老年人的全生命周期，为客户提供量身定制的专业营养解决方案。尤其在脑部营养方面，双方将共同关注相关的前沿科研动态，深入探讨学术合作的可能性。

在技术层面，飞鹤也将持续关注功能性蛋白的开发与应用，希望能够在乳制品的蛋白深加工上有进一步的开拓和创新，未来将凭借菲仕兰食品配料在此技术上的丰富经验，进行更多的技术交流。

此外，冷友斌还表示，飞鹤未来将逐步深化国际化布局、整合全球优质资源，为全球婴幼儿提供更优质的营养。而菲仕兰食品配料将借助其全球化布局，进一步拓展海外市场，共同推动全球乳制品行业的健康可持续的发展。

签约仪式上，飞鹤乳业董事长冷友斌（左）、菲仕兰全球CEO 范晏德（右）分别代表两家企业签订了战略合作协议。

此次战略合作协议的签署，不仅预示着飞鹤乳业与菲仕兰在产品市场拓展方面的全新征程，也体现了双方在推动全球健康营养事业的共同愿景和承诺。双方将充分利用各自的优势资源，采用创新的合作模式，不断探索更广阔的合作领域。

未来，飞鹤将继续秉持着为家庭带来欢乐与健康的使命，以包容开放的心态与全球优秀的伙伴共同发展，为全球消费者提供更优质的功能产品和营养服务，为全球乳品市场贡献力量。