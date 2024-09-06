中疾控专家：建议10月底之前完成流感疫苗接种

人民网北京9月6日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答记者提问。

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆表示，随着天气转冷，又进入了呼吸道疾病流行的季节，接种疫苗是预防呼吸道传染病的便利有效措施。

他说，在整个防控传染病过程中，接种疫苗是一个优先选择的措施。每一种疫苗都有其免疫程序，一般来说，疫苗给多大年龄打，接种几剂次，间隔多长时间，选择何种疫苗，都属于免疫程序的范畴。

“对于流感疫苗接种还有一个特殊的建议，就是在流感流行季节之前接种疫苗预防效果更好。一般建议在10月底之前完成接种。”王华庆说，如果在10月份前，因为各种原因没有来得及接种，后续也要尽早完成接种，让疫苗效果得到更好发挥，因为疫苗要产生效果大概需要2至4周的时间。

就接种人群，王华庆说，不管是流感还是肺炎，感染细菌和病毒之后，有些人群患病后症状比较重，因此在接种疫苗时有优先推荐的人群，简单说就是“一老一小一弱”。“一小”主要是5岁以下儿童，尤其是婴幼儿；“一老”主要是60岁以上老年人；“一弱”主要是有慢性基础性疾病的人群。不管是流感疫苗还是肺炎球菌疫苗，优先推荐的人群大体一样。

王华庆还说，6月龄以上的人群，只要没有禁忌症，都推荐接种流感疫苗。 涉及到包括流感疫苗、肺炎球菌疫苗以及新冠病毒疫苗的具体信息，想要进一步了解信息的话，可以到辖区所在的社区卫生中心、乡镇卫生院，向预防接种医生进一步咨询。