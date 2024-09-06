白露时节儿童如何增强抵抗力？中医专家建议

人民网北京9月6日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答记者提问。

广东省中医院主任医师杨京华表示，在白露时节，对于儿童来说，肺脾之气是最为重要的，要注重养肺阴、健脾气。要顺应节气规律变化，早卧早起，可以适当地延长睡眠时间，从而保证身体处在更好状态。如果疲劳或睡眠时间不够，容易损伤孩子的肺脾之气，从而导致免疫功能的下降。

“在保证充分休息的同时，鼓励多运动，以锻炼肺活量，保持愉快心情。”杨京华说。

除了生活习惯的调养，杨京华推荐通过小儿推拿手法来提高免疫力。她说，养肺阴、健脾气，第一个穴位是内劳宫，内劳宫在手掌心，手握拳，中指指端抵住的位置就是内劳宫，轻轻揉按可清心除烦；还有一个穴位叫做二马，在掌背的第四、五掌骨中间凹陷处，揉二马可以起到养阴的作用，帮助抵御秋天的燥气；此外，孩子最重要的是要养护调理脾胃，建议揉按板门穴，位置在大鱼际的顶点，起到运脾和胃、帮助消化的作用。

到了秋天，鼻炎高发，尤其秋天的燥气，对有鼻炎的孩子特别不友好，杨京华推荐揉按迎香穴，在鼻翼两旁的位置，能起到预防和保健的作用。

杨京华提醒，秋天最容易受风寒之邪和燥邪，要守护好孩子的两个门户。一个是头、颈部，后头、背部以及腹部，这些位置是寒邪容易入侵的部位，要及时给孩子增添衣服； 另一个是鼻腔和咽喉，是风热邪气、燥邪容易入侵的部位，所以要让孩子多喝水、多吃蔬菜，保持鼻咽湿润。