“要喝茶 秋白露” 不同体质该喝哪种茶？

“蒹葭苍苍，白露为霜。”白露为二十四节气中的第十五个节气，也是秋季的第三个节气。从白露节气开始，昼夜温差渐渐拉大，白天中午气温虽较高，但早晨与夜间已有丝丝的凉意。民谚道“春茶苦，夏茶涩，要喝茶，秋白露。”“白露茶”该怎么喝？白露时节养生有什么注意事项？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·白露篇）》为您进行解答。

白露时节，茶树进入生长佳期，用此时节茶叶泡出的茶，既不像春茶那样鲜嫩，不经泡，也不像夏茶那样干涩味苦，而是甘润醇香、清香四溢。此时节适量饮用白露茶不仅可以补充水分、缓解秋燥，还可以预防秋乏。茶叶中富含茶多酚，其具有多种生物活性，包括抗氧化、降血脂、降血压等作用，有助于保护心血管系统，预防动脉硬化和心脑血管疾病的发生；具有抑制细菌繁殖生长、消炎、调节肠道菌群等功能。

但是人的体质不同，茶也有寒热温凉之别，要结合个人情况（点击测一测你是哪种体质）挑选茶叶，培养健康的饮茶习惯。

（1）绿茶：性寒，适合体质偏热、胃火旺者。痰湿体质、肥胖者，胃寒者不宜喝。

（2）白茶：性凉，与绿茶相似，尤其适合湿热体质及急躁易怒的人群。对于胃热者可在空腹时适量饮用，而胃寒者则要在饭后饮用。

（3）黄茶：性寒，可消除疲劳，消食化滞，适合消化不良、食欲不振、懒动肥胖者。肠胃功能较弱者和孕妇不适宜饮用黄茶。

（4）青茶：性平，能帮助分解脂肪及改善皮肤过敏，适合过敏体质、失眠、抑郁、肥胖的人群。忌空腹饮用，不可过浓或过量，否则易引起心悸、头晕等“茶醉”反应。

（5）红茶：性温，适合胃寒、手脚发凉、气郁体质、痰湿体质及肥胖人群。年龄偏大者，加牛奶、蜂蜜调饮。如果有口臭、舌苔厚、眼红等症状，或者身体里有结石，则最好不要饮用红茶。

（6）黑茶：性温，适合抽烟喝酒者、“三高”人群、血瘀体质、皮肤长斑者、脑力工作者、气虚体质、常感疲乏者、怕冷阳虚体质。贫血患者、低血糖患者忌饮黑茶。

在一年四季中，白露是昼夜温差最大的节气，此时，大自然的阳气逐渐收敛，阴气将越来越盛，人的起居也应顺应自然界的这种阴阳变化，尽量早睡早起，天亮起床后适当活动，有利于肺气的宣发和体内阳气的升发。白露后，更容易出现口干、唇干、鼻干、咽干、大便干结、皮肤干裂等症状，也就是俗称的“秋燥”。对于秋燥耗损津液的这些症状，当以“润”治之，应少吃辣椒等燥热的食物，饮食上要多吃滋润之品，比如梨、银耳、蜂蜜、百合、枸杞、萝卜、豆制品等，还可多吃橙黄色蔬菜，比如南瓜、胡萝卜等。

（本文由中国中医科学院西苑医院综合内科主任医师童文新、中国中医科学院西苑医院肺病科主任医师崔云、中国中医科学院西苑医院脾胃病科副主任医师车慧审核把关）

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