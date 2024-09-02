2024年“全国药品安全宣传周”活动在京启动

启动仪式现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京9月2日电 （陈子源）9月2日，2024年“全国药品安全宣传周”启动仪式在北京举行。国家药监局党组书记、局长李利出席并致辞。公安部、国家卫生健康委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、中国科协等部门相关同志，国家药监局局领导，药品安全总监，国家药监局各司局、各直属单位主要负责同志，地方药品监管部门等各界代表出席启动仪式。

李利表示，近年来，国家药监局着力以高效能监管保障高水平安全、促进高质量发展，我国药品管理法规制度体系不断健全，药品安全形势保持总体稳定，创新药、创新医疗器械上市步伐不断加快，药品监管能力建设迈出坚实步伐，有力地保护和促进了公众健康。

李利强调，国家药监局将深化全过程药品监管改革，全领域提升依法监管水平，全周期筑牢药品安全底线，全链条支持医药产业高质量发展，全方位加强药品监管现代化建设，推动药品高水平安全和产业高质量发展良性互动、相得益彰。

据悉，2024年正值《中华人民共和国药品管理法》颁布40周年，本年度的“全国药品安全宣传周”主题为“药品安全 良法护航”,各级药品监管部门将组织开展形式多样的科普宣传活动，提升公众药品安全科学素养，营造社会共治良好氛围。