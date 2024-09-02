敖汉小米大会暨第十一届世界小米起源与发展会议将在京召开

作为五谷之一的粟，自古以来就是百姓餐桌上的“常客”。脱壳之后的粟，即小米。内蒙古自治区赤峰市敖汉旗是中国作物协会和中国粮食行业协会授予的“全国最大优质谷子生产基地”“中国小米之乡”，也是国际学术界普遍认可的世界小米起源地之一。2012年，敖汉旱作农业系统被列为全球重要农业文化遗产。敖汉的小米到底有什么特殊，能引发这样的关注？9月5日至6日，敖汉小米大会暨第十一届世界小米起源与发展会议将在北京举行。

据了解，从2014年起，敖汉旗联合相关单位开始举办世界小米起源与发展会议，如今已成功举办了10届。在历届会议上，众多国内外专家齐聚一堂，聆听最新的考古成果，探讨敖汉旱作农业系统在中国北方农业起源中的重要地位，同时为敖汉小米产业发展支招献策。

据悉，本届会议的主题为“聚力品牌引领，赋能产业升级”，将邀请专家学者、政府代表、企业负责人到场，围绕小米品牌价值引领产业升级、农耕文化与产业创新融合、文化赋能助力区域品牌打造等议题，展开深入探讨与交流。会上还将发布内蒙古地方标准《地理标志产品 敖汉小米》，并启动敖汉小米政产学研联合体。

会议由中国农学会农业文化遗产分会、国家谷子高粱产业技术研发中心、中共赤峰市委员会、赤峰市人民政府、中共敖汉旗委员会、敖汉旗人民政府主办，中国国际文化交流中心、人民网支持，将对敖汉小米系列产品进行集中展示推介，持续扩大敖汉小米的品牌影响力，促进小米产业高质量发展，敬请关注。