“防弹咖啡”真能减肥吗

近期，“防弹咖啡”成为众多减肥人士的新宠。在某社交媒体上，带“防弹咖啡”话题标签的视频播放量超1.2亿次。那么，热度如此高的“防弹咖啡”是什么？它是否有减肥功效？

实际上是改良版酥油茶

资料显示，“防弹咖啡”是由美国硅谷工程师戴夫·阿斯普雷于2011年研发的一种特制咖啡饮品。研发灵感源于阿斯普雷一次难忘的西藏之旅。

当时，他因高原反应感到不适，相关症状却被一碗酥油茶意外缓解。后来，阿斯普雷尝试复刻酥油茶，并进行创新。他以咖啡取代茶，用草饲黄油替换牦牛奶，并在其中融入椰子油。

经过精心调配，一款新咖啡饮品问世了。饮用后，阿斯普雷觉得精力充沛，仿佛“穿上了防弹衣、可以上战场御敌”。这款咖啡也因此得名“防弹咖啡”。

“‘防弹咖啡’是黑咖啡、草饲黄油和椰子油的混合物，部分‘防弹咖啡’中可能加入了一点蛋白粉。”北京大学人民医院临床营养科营养师张家瑜介绍，与普通咖啡相比，“防弹咖啡”的脂肪含量更高，特别是饱和脂肪酸的含量。

“防弹咖啡”的重要组成成分草饲黄油由仅使用牧草喂养的牛产出的牛奶，经过无盐发酵制成，富含欧米茄-3脂肪酸、脂溶性维生素和抗氧化剂。此外，椰子油富含中链甘油三酯，能够迅速被人体分解吸收，转化为能量。因此，由油脂与咖啡结合而成的“防弹咖啡”，既可为饮用者提神醒脑，又能迅速补充能量。

与生酮饮食减肥原理类似

因含有油脂，“防弹咖啡”的热量不低，通常一杯的热量可达250大卡至400大卡。如此高热量的咖啡如何能受到减肥者的青睐？

张家瑜告诉记者，“防弹咖啡”的减肥原理与近年来流行的生酮饮食类似。二者都是通过降低碳水化合物的摄入，增加脂肪的摄入，并适当控制蛋白质的摄入，促使人体进入一种被称为酮症的代谢状态。在酮症状态下，人体为了维持正常的生理功能，会开始分解储存在体内的脂肪，从而达到减肥的目的。

据介绍，生酮饮食最初是一种针对癫痫患者设计的治疗方案，后被发现具有控制体重的作用。研究显示，长期使用生酮饮食模式或增加罹患心绞痛、中风等心脑血管疾病的风险。

“‘防弹咖啡’油脂含量较多，而过量摄入油脂会加重人体肠胃负担，或导致消化不良、腹胀、腹泻等症状。”张家瑜介绍，大量饮用“防弹咖啡”还可能提升人体血脂水平，增加罹患心血管疾病的风险。

曾有博主推荐用“防弹咖啡”长期替代正餐。在张家瑜看来，此做法仅侧重脂肪摄入，忽视了蛋白质、维生素及矿物质等必需营养素的补充，易导致减重过程中肌肉流失。

“要特别注意的是，不管是生酮饮食还是‘防弹咖啡’，都不适合孕妇、哺乳期妇女及老年人等特殊群体。”张家瑜说，普通人群偶尔品尝“防弹咖啡”是可以的，但一定要控制量。一旦每日咖啡因摄入量超过400毫克或单次超过200毫克，便可能诱发焦虑、紧张及烦躁等负面情绪。（记者 宗诗涵）