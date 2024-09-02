厦门：全力竞逐生物医药产业“新蓝海”

生物医药与健康产业连续3年营收过千亿元，上市1类新药6个，在研1类新药近40项，医疗器械领域创新产品获批数量持续保持福建省领先……作为科技创新与产业升级的重要领域，生物医药产业也是加速形成新质生产力的关键引擎。当前，厦门市凭借坚实产业基础，正着力打造特色鲜明的国家级生物医药产业集群。

聚智“把脉”产业发展

“生物医药产业是厦门经济发展的重要支撑，要实现高质量跨越发展，必须全面依靠科技创新在重点环节攻坚。”8月28日，中国工程院院士、厦门大学教授夏宁邵面向厦门市生物医药领域代表公开授课时强调。他认为，厦门当前进入产业再续增长新阶段，面对新形势，要坚定信心，精耕细作。

8月28日至30日，厦门市委组织部、厦门市科技局、厦门市海沧区委组织部联合举办“发挥区域优势 推动生物医药产业发展”专题培训班，邀请国内生物医药领域专家学者、行业管理者及产业投资人，围绕生物医药产业创新发展态势、政策法规及市场机遇等议题公开授课。在为期3天的培训中，参训人员开展研讨交流、实地走访，了解生物技术最新研究进展，亲身体验厦门生物医药科技成果和研发环境。

成都华西海圻医药科技有限公司副总经理、高级工程师扈正桃建议：“厦门可在现有的医疗器械、疫苗等产业基础上，抢抓创新药械的发展方向，找出产业链中的薄弱环节，有针对性地进行招商或培育，尽快形成完整的产业生态系统。”

当前国际生物技术发展突飞猛进，各国竞相发展，全国各地也纷纷布局生物医药产业，形成你争我赶的浪潮。厦门市科技局党组书记、局长孔曙光表示：“厦门生物医药产业布局早、基础好，特色明显，有独特的区域优势。我们要坚定信心，加快形成新质生产力。”

政策激励新药研制

近日，厦门市科技局印发《厦门市加快推进生物医药产业高质量发展若干措施实施细则》，以真金白银扶持壮大产业集群。根据该细则，创新药研发最高可获3000万元奖励；改良型新药研发最高可获1500万元奖励；仿制药一致性评价最高奖励单次300万元……

“这些措施的出台，将促进厦门生物医药产业加速涌现新业态、新模式、新动能。”中国生物技术发展中心四级职员、研究员郑玉果表示，目前，我国生物医药产业科技依赖问题比较突出，产业规模有待进一步提升，必须加快实现科技自立自强，为健康中国建设提供重要支撑。

作为国内较早布局生物医药产业的地区之一，厦门自2003年起就把生物医药作为重点发展的新兴产业。截至目前，当地已有生物医药与健康领域企业1600多家，其中，国家级高新技术企业616家，上市企业11家。今年上半年，厦门生物医药与健康产业保持高研发投入，其中，高企研发经费支出占营业收入的比例为9.28%，药品、医疗器械等核心领域研发投入占比14.63%，特别是在创新药物领域，研发投入占比达20.37%。

厦门市科技局社会科技处处长庄如真介绍，此次出台的细则从创新研发、产品产业化、产品国际化、科技成果转化、培育新业态新模式、临床资源供给、人才培育7个方面，对生物医药领域各类创新主体的奖励补助资金兑现工作进行细化和规范，这将确保政策落实到位，以持续提升企业创新能力，强化企业研发投入、科研组织、成果转化主体地位，推动厦门生物医药产业更上一层楼。（记者 符晓波）