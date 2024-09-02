以前骑共享单车，常常忘记关锁，等赶回去时，单车往往被其他用户骑走，可费用还在一分一秒累计着。现在基本不用担心这个问题了，因为绝大多数共享单车将机械锁替换成智能锁，用户可以通过手机APP远程控制解锁和锁车。

一枚小小车锁，是共享单车愈加智能化的反映。“智能化”带来了什么？许多人给出的答案是“人性化”。比如，通过手机APP可以实时查看附近车辆位置和状态，避免盲目寻车带来的时间浪费。有地方设置AI站点，借助图像色彩识别技术，只需将车辆垂直对准蓝白线并距其一拳左右，即可完成还车。有单车平台专门针对老人开发了手机SIM卡数字人民币支付功能，不用联网，不用打开手机软件，也不用绑定银行卡，手机“碰一碰”即可打开单车，并完成付款……这些创新，大幅简化了共享单车支付流程，让用户更好享受数字化带来的便利。

智能化，不仅是技术升级，也是用户出行体验的升级，更是城市治理水平的升级。共享单车的兴起，植根于人们对高效便捷、绿色低碳生活的追求。环保、智能是它的突出特点。要想走得更远，就必须强化这个特点，切实提升用户体验，维护交通秩序，遵守城市文明。

作为新业态，共享单车必然会面临一些问题和挑战。过去一段时间，如“乱停放”，不仅影响了市容市貌，还经常阻碍交通，甚至引起事故。再如“停车难”，用户在寻找停放区的往返中，时间成本增加了；不准确的定位，不仅耗费停车时间，还可能导致用户付出额外的“调度费”。这些问题看似细枝末节，却影响着人们使用体验。但从另一个角度来说，问题的出现也是在为优化服务提供思路，处理得当就能打开新的发展空间。这考验着企业技术支持和服务水平，更牵涉到城市发展规划与治理效能。

在这个过程中，我们不仅看到了城市管理规定和文明引导所发挥的重要作用，也看到了智能技术创新所带来的效果。依靠大数据运算、图像识别、智能定位和调度系统等，过去较为频发的占位锁车、无序停放等问题得到一定程度改善，用户体验逐步提升。依托先进智能技术，淤积在道路上的共享单车很快就能被调走，故障车的回收速率也大大提升。这些不仅有力维护了城市秩序，也给共享单车市场竞争带来了“良性循环”——共享单车企业不再依赖过去投放车辆和发放补贴来获得用户，把重心放在精细化运营管理上，努力改善使用体验，增强用户忠诚度。

随着社会智能化程度不断提高，作为新兴业态的共享单车，也许可被当作一块试金石：通过人性化的智能技术研发，提升城市管理能力、促进企业管理创新、激励用户个人提升文明素养。以“智理”优化“治理”，不失为提升城市管理效能的路径之一。