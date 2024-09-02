精准管理城市交通的“毛细血管”

骑行免押金、停放有秩序、服务更贴心……街头巷尾随处可见的共享单车，打通了市民出行的“最后一公里”，成为城市生活中不可或缺的组成部分。如果说公交、地铁是公共交通“主动脉”，那么共享单车就是城市里的“毛细血管”。

作为一种新兴业态，共享单车在发展中曾面临无序投放、还车困难、清运滞后等问题。近年来，在多方共同努力下，共享单车不断创新智能技术，探索出许多实招，运营管理日趋规范，出行环境不断改善，也让城市更有“文明范儿”。

绿色低碳——

市民出行更便捷

扫一辆共享单车，沿中轴线一路骑行，这是小张暑期在北京旅游时“打卡”项目之一。“现在许多城市都有共享单车，随时随地都能来一场‘骑遇记’。”他说，“骑车省心又惬意，真是太City了！”

凭借“随用随骑，随停随锁”的特点，共享单车不仅方便旅客观光游玩，还成为许多上班族通勤首选。“公司距离地铁站大概2公里，打车不划算，走路又太慢，骑共享单车多便利！”在北京工作的李女士告诉笔者，她办了一张畅骑月卡，每天骑着共享单车上下班。

共享单车与城市公共交通系统相融合，能够发挥接驳、延伸、补位等重要作用。中国城市公共交通协会副秘书长郭礼豪受访时指出，共享两轮车侧重于中短距离“点对点”出行，能够拓展公共交通服务半径，有助于构建“公共交通+两轮”的交通体系，降低出行成本，提高通勤效率。据美团骑行大数据显示，美团共享单车主要满足用户1公里左右的出行需求，共享电单车主要满足用户2公里左右的出行需求，两者相互补充，共同提供了高效、环保的出行方式。

作为一种新兴交通工具，共享单车已深深融入城市生活中。网络上，有人发起“健身大作战”的帖子，直言去健身房骑动感单车不如骑共享单车来一场“City Ride”更酣畅淋漓；现实中，有人骑共享单车周游各地，感慨“骑行最重要的是骑车，而不是骑什么样的车”；还有地方打造绿色低碳生活圈，市民骑共享单车可以赚取积分，兑换环保奖励……对许多人来说，共享单车不仅仅是出行工具，更是一种生活方式。

共享单车已成为绿色出行新风尚。《2023年度中国主要城市共享单车/电单车骑行报告》显示，共享单车用户人均年减碳37.5kg，共享电单车用户人均年减碳51.5kg。另有调研表明，共享两轮车使居民绿色出行比例提高了2％—7％。

以人为本——

用户服务更周到

“押金收取不合理，单车损坏没人修，找车不易还车难……”小刘是最早一批共享单车使用者，她说：“以前，扫共享单车就像‘开盲盒’，好不好骑要看一点运气；现在好多了，车子质量高了，服务管理好了，身边越来越多的人开始骑共享单车。”

经历前期问题与探索，共享单车逐渐建立起规范的管理体系，服务理念也从“以车为本”转向“以人为本”。“试想这样一个场景：小王早上骑着共享单车去公司。由于担心迟到，来不及或忘了给车子落锁怎么办？”滴滴青桔相关负责人介绍，“现在无需手动关锁，只要把车停在指定地点，就可以在手机上结束订单。”

今年夏天，银白色“清凉坐垫”成为许多共享单车的“新皮肤”。相较于高温暴晒下的黑色坐垫，“清凉坐垫”能更有效地反射阳光和散热，实现车座的物理降温。根据夏季多雨的气候，这种坐垫还具备通体防水特性，剪裁也更加贴合车座，提升了夏日骑行体验。不少网友表示：“夏天骑车不怕烫，希望能多多地投放！”

除了共享单车，共享电单车也在一些城市变得常见。中国城市公共交通协会初步统计数据显示，全国投放运营共享电单车城市已达300多个，投放数量超1500万辆。

随着骑行量、周转率持续上升，不少人开始担心共享电单车潜在的安全隐患。“在共享电单车的设计上，新款电单车具备智能头盔配盔干预、精准定位、预防多人骑行等功能。”滴滴青桔相关负责人表示，不仅电池使用和维护上有一套严格的标准化操作流程，滴滴还自主研发了“慧眼视频预警调度中心”，遇到冒烟、明火、抽烟等风险情况，能够做到早发现、防得住、快处置。

公众在共享单车治理中扮演着参与者与监督者的双重角色，对推动行业发展至关重要。郭礼豪建议，公众可以通过举报违规行为等方式参与共享单车治理，有关部门也可以建立跨平台信用管理机制，督促用户自觉提升文明水平和规则意识。

多方协同——

城市治理更完善

在方便公众出行的同时，共享单车也带来一些困难和挑战，检验着城市治理的效能和成色。

自2017年交通运输部发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》至今，各地围绕如何有效平衡市民需求、企业发展与城市治理三者之间的关系，进行了许多有益的探索和尝试，既培育了健康的行业生态，更展现了文明的城市风貌。

比如，广西南宁建立多部门联动考核机制，联合交通、城管、市政园林、交警等部门，每月对共享单车企业运营情况进行考核评估；山东临沂运用大数据和人工智能手段，向企业分配车辆运营指标，优化调度和管理工作；湖北武汉针对节假日景区周边单车调配难题，组建应急保障工作小组，确保15分钟内处理淤积点位问题……

滴滴青桔相关负责人表示，为应对早晚高峰等运维难点，不断升级软硬件维保能力，通过内部快速协同机制及时处理违规停放问题外，企业还积极与各街区主管部门建立“0530”监督响应渠道，5分钟反应，30分钟处理，第一时间处理在主、次干道发现的问题，确保用户便捷取用、放心骑行。

管理手段推陈出新，治理思路也迭代升级。比如，设置共享单车定点停放区域，让找车、用车更加简单高效；“电子围栏”凭借蓝牙道钉、北斗卫星等技术实现精准定位，让还车、停车更加便捷有序；上线“随手拍”功能，居民主动摆放好违规停放的单车，就有机会获得免费骑行卡，等等。

共享单车“治理”正因“智理”而得到优化。在这一过程中，多方协同很重要，郭礼豪建议推广“共商、共建、共治、共享”的治理模式。

“政府部门、运营企业、管理平台、行业协会等共同商定管理规则，实现‘共商’；由政府监督、企业出资、平台方投入技术，完成管理系统的‘共建’；多方协同运营，共同参与，实现‘共治’；治理成果和管理成效，由政府、企业、市民‘共享’。”郭礼豪说。