秋季来临，适宜的气候容易让人忽略皮肤的日常护理，不少人出现皮肤干燥、脱屑等问题。秋季该如何科学护理皮肤？记者采访了浙江省人民医院皮肤科主任陶小华。

秋季昼夜温差变大，气温逐步降低，皮肤的油脂分泌量开始减少，锁水能力减弱；同时，伴随降水减少和空气湿度下降，皮肤水分流失速度加快，角质层含水量降低，也加速了皮肤干燥和弹性降低。

天气凉爽，人们容易忽略防晒。秋天以晴天居多，云层较薄，紫外线很容易穿过云层直晒皮肤，进而引发损伤。除了会让皮肤变黑，还会导致细纹、色斑、日光性皮炎等皮肤老化、炎症问题。

关注皮肤屏障功能受损问题。皮肤屏障如同“砖墙”结构，表面覆盖弱酸性皮脂膜，“砖块”之间由神经酰胺、脂肪酸、胆固醇构成的“水泥”形成稳固屏障，一旦受损，将导致皮肤抗炎能力下降和功能失调等，进而形成“敏感肌”。

“敏感肌”是敏感性皮肤的俗称，指皮肤受到物理、化学等因素刺激后，出现刺痛、灼烧、疼痛、瘙痒等。皮肤容易敏感的人群在秋天更应该引起重视。

秋季的皮肤日常护理应该怎么做？陶小华提出3个重点：温和清洁、舒缓保湿、严格防晒。

清洁皮肤建议使用温水，早晚各1次。水温过冷会导致毛孔收缩，不利于清除污垢；水温过热又会破坏油脂膜。涂抹防晒剂、化妆品等后需要注意清洁，鼻子和额头为重点部位，但不要过度。过度清洁会导致油脂分泌更多，出现外油内干、水油失衡等问题，甚至出现皮肤菌群失调引发炎症性皮肤病。

洁面后3分钟内应喷润肤水、搽保湿霜，恢复皮肤皮脂膜结构，维持正常酸碱值。且要根据季节及皮肤特点选择相应保湿剂，例如秋冬季或干性皮肤适合油脂较多的膏、霜剂，春夏季或油性皮肤则宜选用凝露、啫喱类等更为清爽的产品。

在日常防晒方面，除了在紫外线最强时段尽量避免室外活动外，还应注意物理性及化学性防晒。防晒遮挡物应选择紫外线防护系数大于25、紫外线透过率小于5%的纺织物，防晒霜应根据不同环境选择相应产品，即使在室内，如果靠窗、阳台，或者接触较强荧光灯等也应涂抹防晒产品。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 13 版）