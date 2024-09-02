山东健全基本医疗保险参保长效机制

本报济南9月1日电 （记者肖家鑫）记者从山东省政府新闻办8月28日举行的新闻发布会上了解到：山东通过健全基本医疗保险参保长效机制，进一步明确在常住地、就业地参保不受户籍限制，进一步放宽职工医保个人账户共济范围。通过设置连续参保缴费激励和明确待遇等待期等措施，健全完善参保激励约束机制。山东还将完善新生儿参保缴费和待遇享受政策，推动落实出生医学证明申领、医保参保等“出生一件事”集成化办理。

山东印发的《关于健全基本医疗保险参保长效机制的实施意见》，设置了两个提高3000元的激励措施。自2025年起，对连续参加居民医保满4年的参保人员，之后每连续参保缴费1年，在原有支付基础上，提高居民大病保险最高支付限额3000元；对当年医保基金零报销且于次年正常参保缴费的居民医保参保人员，次年提高大病保险最高支付限额3000元。

实施意见进一步完善了低收入困难群众参保缴费工作，对困难群众参加居民医保给予分类资助。在经基本医保、大病保险报销后，政策范围内个人负担部分再按不低于70%的比例给予救助，对特困人员、低保对象及返贫致贫人口不设年度起付线。2023年，全省共有83.1万困难群众享受到医疗救助待遇，累计减轻费用负担17.8亿元、人均减负2000多元。在资金支持方面，根据家庭困难程度，对困难群众参加居民医保个人缴费部分给予分类资助。2023年，医疗救助共资助188.8万困难群众参加居民医保，实现了应助尽助。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 13 版）