中午，内蒙古自治区包头市固阳县下湿壕镇三城仁壕村的老年食堂，厨房里传出阵阵清香。70平方米的餐厅里，两张大桌、六张小桌，满满一屋子的老人相谈正欢。“等会儿给儿子打个视频电话，让他看看咱的午餐！”今年72岁的刘玉喜一边擦着餐具，一边跟身旁的其他人说。

固阳县是传统农业大县，全县60周岁以上的老年人共3.48万，其中农村老年人口占一半以上。2023年以来，固阳县累计拨付建设经费187万元，同时向60周岁以上的老年人发放补贴22.8万元，推动乡村老年食堂建设。截至目前，固阳县共建成乡村老年食堂18个。

“财力与人力，是建设乡村老年食堂需要考虑的两个重要因素。”固阳县委常委、组织部部长王祥林说，固阳县引导各村党组织整合村内闲置资源，村集体经济收入资金作为食堂的基础建设、设备购置以及初期运营的启动资金。“我们组织党员干部成立专项工作小组，负责老年食堂的筹备、运营管理和监督工作。”王祥林说。

2023年上半年，在黄芪等农副产品销售的带动下，下湿壕镇的村集体经济收入突破500万元，三城仁壕村被确定为全镇老年食堂建设试点。该村将一所小学的闲置校舍作为场地，让有经验、有资质的村民掌勺，党员干部负责日常运营……仅用了一个月的时间，三城仁壕村老年食堂开始试营业。

走进食堂，洁白的墙壁上张贴着管理制度、人员健康证等。干净的地面、整洁的操作间……舒适的环境吸引了不少老年人前来就餐。村党支部书记落福平介绍，食堂每日所需的食材由村干部统一采买，保证新鲜多样的同时，价格也较低。“早餐3元、午餐6元，县里还有补贴，不够的部分由村集体经济收入补充。”落福平说，食堂使用的村集体经济收益，经村民代表大会研究表决后支出，确保公开透明。

随着乡村老年食堂的投用，很多农村老年人养成了更加健康的饮食习惯。下湿壕镇电报局村村医薛海宽说：“前些年，村里老年人高血压、高血脂等疾病的比例都呈上升趋势。”在老年食堂建设过程中，薛海宽提出，要针对老年人饮食习惯和身体条件，制订少油少盐的专门食谱。他的建议得到了采纳，并在邻近村镇得到推广。

刘玉喜老人十分爱吃食堂的饭菜，他打开手机群聊，本周食谱一目了然：芹菜炒肉片、炒蒜薹、饺子、烩酸菜……“饭菜不重样，营养又健康！”刘玉喜说。

（武蓉参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 13 版）