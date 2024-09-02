食物来源多 餐桌更丰盛

习近平总书记强调，要树立大食物观，构建多元化食物供给体系，多途径开发食物来源。

让老百姓吃得饱、吃得好、吃得健康，更好地满足人民美好生活的需要，是大食物观的出发点和落脚点。今年中央一号文件明确提出：“树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系。”

数据显示，到2022年6月，城乡居民人均年原粮消费由1978年的247.8千克下降到130千克，而人均年食物总消费量从1978年的515千克增长到超过1400千克。这其中，肉蛋奶、果菜鱼等非主粮食物需求量快速上升。

好吃的食物哪里来？耕地之外，我国还有40多亿亩林地、近40亿亩草地和大量的江河湖海等资源。一座座森林粮库、海上粮仓，为人们提供了丰富的食物供给。据统计，全国森林食物年产量超2亿吨，成为我国继粮食、蔬菜之后的第三大农产品；水产品人均占有量超过48千克，涵盖300个以上养殖品种，已建成海洋牧场300多个，深远海养殖规模有序扩大；全国现代设施农业规模进一步扩大，目前我国约70%的肉蛋奶和52%的养殖水产品由设施养殖提供。

宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林，各地坚持系统理念，因地制宜发展特色农业产业，加快形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。放眼全国，依托农业农村特色资源，坚持市场导向和绿色发展，乡村产业加快实现全链条升级。目前，全国已形成180个优势特色乡村产业集群、1509个农业产业强镇，全产业链产值超过5.6万亿元，辐射带动2000多万户农民。

民以食为天。在迈向农业强国的新征程上，牢牢树立大食物观，将持续夯实粮食安全，让你我的餐桌更加丰盛。

（本报记者 郁静娴）

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 12 版）