北京市加力支持家电以旧换新补贴 红星美凯龙开启补贴绿色通道

8月26日，北京市商务局发布《北京市加力支持家电以旧换新补贴实施细则》（以下简称《实施细则》）。《实施细则》自发布之日起生效，至2024年12月31日24时止。根据《实施细则》，个人消费者购买符合条件的8类家电产品，每件将可享最高2000元以旧换新补贴。作为参与企业中的十大消费平台之一，北京红星美凯龙将携17个高端电器品牌一同助力京城市民家电以旧换新。

北京红星美凯龙将携海尔、卡萨帝、海信（科龙、容声）、老板、美的（小天鹅）、方太、西门子等17个品牌参与。根据《实施细则》规定，北京市对个人消费者购买一级和二级能效（水效）的冰箱（含冰柜）、洗衣机（含洗烘一体机）、电视、空调等8类家电产品予以以旧换新补贴。其中，对个人消费者购买一级能效或水效的家电产品，按照产品销售价格的20%给予补贴；对个人消费者购买二级能效或水效的家电产品，按照产品销售价格的15%给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。消费者领取补贴资格后，在红星美凯龙购买上述17个家电品牌的产品，即可根据政策获得相应的补贴优惠。

根据《实施细则》明确的补贴方式、领取及使用流程，消费者可通过“京通”小程序实名认证，领取北京市家电以旧换新补贴资格。目前，北京红星美凯龙五大商场已开启“家电以旧换新补贴”绿色通道，北京市领取补贴资格的个人消费者本人，通过北京红星美凯龙五大商场购买符合补贴适用品类家电产品时，于订单支付环节享受立减补贴，每类商品补贴资格在政策实施期间仅可领取并使用一次。北京红星美凯龙将联动17大参与品牌，提供完善的配送、安装、调试、维修等售后服务及“送新拖旧”一站式服务，为消费者提供免费拖旧，最高补贴800元，助力本次家电以旧换新补贴的扎实落地。