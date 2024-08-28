功能饮料营养丰富可以提神，熬夜可以喝？

功能饮料之所以能够起到一定“提神”的作用，是因为其中含有咖啡因、维生素以及牛磺酸等一系列“功能成分”。过于频繁地饮用功能饮料，很容易摄入过多的咖啡因和糖分，增加龋齿、肥胖和慢性病的发病风险。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )