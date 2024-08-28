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健康“医”点通

暑去秋来吃什么？“滋阴润燥”试试它

陈子源

2024年08月28日08:58 来源：人民网

秋季燥邪当令，肺容易感受秋燥之邪。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，在干燥的秋季，饮食上要开始减辛增酸，适当多食鸭肉、秋梨、百合等食物，以滋阴润燥、养阴生津。

(责编：杨曦、吕骞)




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