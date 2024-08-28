呵护乡野间的医者仁心（纵横）

李丛杰和李行燕，是重庆一对平凡的村医父子。一种坚守、两代传承，让医者仁心更加具象、更为可感。

一个初秋的早晨，一阵急促的电话铃声，打破了重庆巫山县平河乡樟坪村卫生室的安静。电话那头，村民田绍翠十分焦急，老伴又出状况了。放下电话，李行燕立刻背起背包、骑上摩托。临走前，他向正在给村民把脉的父亲李丛杰打了声招呼。

6年前，李行燕接班行医45年的父亲，成为村民的家庭签约医生，奔波于蜿蜒的山路上。至今，年近古稀的李丛杰仍未离岗，还留在卫生室，继续发光发热。

医者仁心，从来都是具象的。“前几天，我夜里突然觉得很晕，给小李医生打电话，他一会儿就来了！”这是樟坪村一名患者对李行燕的评价。乡村医生的仁心，便是这甘愿自己多跑腿、将健康送上门的“说走就走”，是这不分寒暑、无论昼夜的“随叫随到”。

山高水远，照见医者仁心之诚。改善乡村医生工作条件，完善乡村医疗卫生体系，既是吸引人才下沉、壮大村医队伍的必要之举，也是筑牢乡村“健康防线”、推进乡村全面振兴的题中应有之义。

呵护乡野间的医者仁心，要给予乡村医生更大支持。必须承认，工作地点偏僻、生活条件艰苦，是不少村医面临的现实问题。提高收入待遇、畅通晋升渠道、增强相关保障，才能更好体现出对他们的珍视、对医者的尊重。

前不久，重庆首批65名“带编”大学生村医到岗，他们在村卫生室服务的时限将不低于6年。这是重庆首次给予大学生村医事业编制保障。这一探索，有助于让村医“引得进”，更能“留得住”。

呵护乡野间的医者仁心，要着力优化医疗资源下沉机制。目前，乡村医疗条件虽有很大改善，但仍面临着设备不足等问题。只有加快改善乡村医疗条件，提升村医医疗服务水平，才能激发村医的“大价值”。

在巫山，村医出诊的背包上印有一行字：“行走的医院”。这是当地打造的民生项目，智能化全科医生助诊包是其中的一部分。有了更加先进的设备，行医用药更精准，能更好守护村民健康。

与记者交谈至尾声时，李行燕的电话又响了。烈日下，他背上背包再次出发。这一对平凡的医者父子，写照着广大医护工作者的执着追求。呵护每一颗医者仁心，就是对这个群体最好的致敬。

（摘编自《重庆日报》，原题为《呵护山野间的医者仁心》）

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 05 版）