秋季传染病多发，如何做好防护（服务窗）

立秋过后，气温逐渐下降，天气干燥，各种秋季高发疾病尤其是传染性疾病开始活跃。如何有效预防秋季传染病？记者采访了天津医科大学总医院呼吸与危重症医学科主任医师赵海燕。

赵海燕介绍，常见的秋季传染病有呼吸系统传染病如流感、水痘、肺炎等，消化道传染病如病毒性腹泻、手足口病等，以及急性出血性结膜炎（红眼病）等。老年人和青少年儿童抵抗力较弱，需要格外防范，可以从以下几方面着手：

注意个人卫生。养成勤洗手的良好习惯，特别是饭前便后、咳嗽或打喷嚏后以及接触公共物品后，使用肥皂和流动水彻底清洗双手，减少病毒和细菌的传播。定期清洁居住环境，特别是经常接触的物品表面，如门把手、桌面、手机等。保持室内空气流通，经常开窗通风。衣物和被褥要经常换洗，并在阳光下晾晒，以杀灭潜在的病原体。尽量减少触摸眼睛、鼻子和嘴巴的次数，这些部位是病毒和细菌进入身体的主要途径。

合理饮食与休息。秋季天气干燥，应多喝水，多吃富含维生素C和蛋白质的食物，如新鲜蔬菜水果、全谷类和瘦肉，这些食物有助于增强身体免疫力，抵抗疾病的侵扰。保证充足的睡眠时间，每晚应睡7—9小时，充足睡眠有助于身体恢复和增强免疫力，降低感染风险。

加强体育锻炼。选择适合的运动方式，如散步、慢跑、太极拳等。适量的体育锻炼有助于提高身体抵抗力，减少疾病发生。

及时接种疫苗。卫生部门建议，要及时接种流感、肺炎等秋季常见传染病的疫苗。

避免前往人群密集场所。尽量避免前往人多拥挤、通风不良的公共场所，如商场、超市、电影院等。如果必须前往，应佩戴口罩并尽量缩短停留时间。

注意气候变化。秋季气候多变，应及时增减衣物以适应气温变化，避免受凉感冒，因为感冒是许多传染病的诱因之一。

做好个人健康监测。密切关注身体状况，如有发热、咳嗽、乏力等症状，应及时就医并告知医生自己的旅行史和接触史。

加强健康教育。通过各种渠道了解秋季传染病的预防知识，提高自我防护意识。同时，向家人、朋友和同事传播相关知识，共同做好传染病的预防工作，注意关注卫生部门或疾控中心的公告。

做好以上几方面，可以有效降低秋季传染病的感染风险，保护自己和家人的健康。

《 人民日报 》（ 2024年08月28日 14 版）