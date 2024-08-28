中非卫生健康合作共筑非洲“健康屏障”（观象台·“八大行动”结硕果⑥）

不久前，在厄立特里亚首都阿斯马拉的奥罗特医院，一场支气管镜下活检术在中国援外医疗队队员与当地医生的合作下顺利完成。术中，中国援外医疗队队员一边操作，一边为当地医生详细讲解各环节要点和注意事项。这是厄立特里亚首例支气管镜下活检术。

一台手术，折射中非跨越60多年的“健康之约”。自1963年4月中国首支援外医疗队到达阿尔及利亚沙漠边缘小城赛伊达，卫生健康合作一直是中非友好合作的重要组成部分。多年来，一批批中国援外医疗队接力传承，为非洲民众送去诊疗服务，助力非洲卫生系统能力建设，有力保障了非洲民众的健康和福祉。至今，向非洲国家派遣中国医疗队，已成为中非开展时间最长、涉及国家最多、成效最为显著的合作项目之一。

这场“健康之约”，春风送暖。从日常的巡诊义诊，到危急重症的救死扶伤，多年来，中国援外医疗队队员诊治当地患者，解决当地就医的“急难愁盼”。在贝宁，“光明行”义诊活动帮助白内障患者重见光明；在坦桑尼亚桑给巴尔地区的奔巴岛，“扁桃体手术周”帮助解决儿童和成人扁桃体疾病；在乍得，中国医生送医送药，诊治疟疾和伤寒；在津巴布韦，中国援建呼吸专科病房，应对流感季病毒性肺炎；在阿尔及利亚，中国医生实施止血缝扎新技术，挽救大出血危重产妇……统计显示，中国累计向非洲派出医疗队员超过2.3万人次，诊治患者超过2.3亿人次。仁心仁术，守卫健康，中国医疗队被非洲当地人称为“白衣使者”和“最受欢迎的人”。

这场“健康之约”，授人以渔。从“输血式”援助转向可持续“造血式”援助，中国援外医疗为非洲国家留下一支支“带不走的医疗队”，从长远助力非洲完善公共卫生体系。多年来，中国援外医疗队通过临床带教、手术演示、学术交流、健康讲座、防疫宣教、远程指导等方式，填补了多项技术空白，提高了当地医疗水平，为非洲培养了大批本地医务人员，助推非洲医疗体系建设。截至2021年11月，中国已帮助18个非洲国家建立了20个专科中心，涉及心脏、重症医学、创伤、腔镜等专业，同40个非洲国家45所非方医院建立了对口合作机制。中国重点帮助非洲国家加强专科医学建设，为非洲各国培训各类医务人才2万人次。中国支持非洲各国提高口岸卫生检疫能力，并向非洲疾控中心派出疾控专家提供技术支持。

这场“健康之约”，情谊深厚。“非中卫生健康合作走过60年。这是风雨同舟、患难与共的60年，非洲人民不会忘记中国朋友的深情厚谊。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃说。从派遣医疗队到援建医院，从捐赠药品、医疗器械到开展人员培训，中国始终积极帮助非洲国家医疗卫生事业发展，赢得非洲民众广泛赞誉。在奥罗特医院，见证那场支气管镜下活检术的住院医师埃萨亚斯·梅哈里说：“我看到一批又一批中国医疗队队员克服种种困难，用精湛的医术诊治无数当地患者，与当地医生和患者结下深厚友谊。未来，我也希望有机会到中国去，学习中国医学的成功经验。”

从中非合作论坛框架下“十大合作计划”“八大行动”到“九项工程”，中非卫生健康合作不断走深走实。中国践行人民至上、生命至上的理念，帮助非洲国家完善公共卫生体系，以实际行动推动构建中非卫生健康共同体。我们相信，未来，中非卫生健康合作还将有更多成果涌现，中非的“健康之约”还将有更多新的故事。