京东承接北京家电以旧换新补贴线上发放工作

近日，《北京市加力支持家电以旧换新补贴实施细则》发布，对家电、电脑八个品类给予“真金白银”补贴。京东承接了北京家电以旧换新补贴的线上发放工作，8月24日上线北京活动会场，以旧换新或直接购新均可享补贴。全国范围内每人每类产品可领用1次，每人每类产品至高补贴2000元，八类产品至高达16000元。

具体来说，可享补贴的八类产品包括冰箱、洗衣机、电视、空调、热水器、家用灶具、吸油烟机、电脑，需要达到一级、二级能效或水效，据了解，京东平台上八个品类有7000多款符合要求的产品参加活动。补贴额度上，一级能耗产品可享20%补贴，二级能耗产品可享15%补贴，此外，以旧换新还可额外享京东的旧机补贴，比如，消费者可用至多6件旧电子产品来抵扣新电脑购置费用，至高抵扣1600元；空调柜机、挂机分别可抵扣500元、260元新机购置费，换新更超值。

从8月26日起，即可来京东参与活动：

1、【申领补贴资格】：在京个人消费者可在微信、支付宝、百度客户端搜索“京通”进入小程序，通过实名认证后，在首页-特色服务-家电以旧换新专区，领取北京市家电以旧换新补贴资格。

2、【绑定补贴资格】：打开京东APP，搜索“北京家电以旧换新”进入北京会场，找到“绑定资格码”入口进行绑定。

3、【选购心仪商品】：可在京东的北京活动会场浏览选购，也可直接搜索符合条件的商品选购，即可享受政府补贴；若是以旧换新，则按步骤提交旧机信息，再点击“立即购买”提交订单，新机价格会自动减去政府补贴和京东旧机补贴，到手价更低。

4、【线下送货换新】：完成支付，等待京东配送安装工程师上门送货换新。

值得一提的是，除政府补贴外，今年京东还携手合作伙伴投入65亿元加码各地的以旧换新行动，其中对家电家居商品补贴30亿元，以提高旧机回收价格和服务标准，提升消费者的换新意愿。京东提供送新、拆旧、安装的一体化服务，将以往需要多次上门完成的服务流程，缩简至只需要1-2次，同时，消费者还可享“三免四不限”服务，即旧机免费上门、免费拆卸、免费搬运；不限旧机购买渠道、不限品牌、不限年限和不限品相，足不出户尽享省钱、省心、省力、省时的以旧换新服务。