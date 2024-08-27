直播预告：“糖网”不甜 防治不好会致盲

糖尿病视网膜病变简称“糖网”，是糖尿病严重并发症之一，可导致视力下降甚至视力丧失。视网膜病变程度取决于糖尿病患者的疾病类型、发病年龄及血糖控制程度。为什么血糖变化会引发眼部疾病？糖尿病视网膜病变能否被治愈？

8月28日15:00至16:00，陕西省眼科医院院长严宏、解放军中部战区总医院眼科中心主任医师宋艳萍将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解糖尿病视网膜病变相关科普知识。

专家简介：

严宏，陕西省眼科医院院长。学会任职：中华医学会眼科分会委员和专家会员，中国医师协会眼科医师分会常委兼白内障学组委员，陕西省医学会眼科分会主任委员等。

宋艳萍，解放军中部战区总医院眼科中心主任医师。任全国激光医学专业委员会副主任委员，全军激光医学专业委员会主任委员，湖北省激光医学专业委员会主任委员等。

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