暑期游泳注意安全卫生 谨防孩子感染腺病毒

正值暑期，天气炎热，不少人喜欢到泳池游泳消暑。游泳馆作为公共场所，存在多种复杂的健康影响因素，若不注意卫生很可能在游泳过程中感染疾病。温州医科大学附属第二医院儿童呼吸科主任护师李锦燕、主管护师吴居逸在接受采访时介绍，如果游泳场所水质不达标，很有可能发生呼吸道疾病，如腺病毒感染。

“腺病毒主要通过飞沫、接触、粪口传播，在密闭、拥挤和潮湿的环境中更易传播。游泳池人员相对比较密集，环境潮湿，非常适合腺病毒生存。”吴居逸表示，游泳过程中，如果手接触到腺病毒，再去揉眼睛、鼻子或者接触口腔，就有可能被感染。还有一些腺病毒通过粪口传播，如果感染了腺病毒的人去游泳，一旦其排泄物污染泳池，其他人在游泳时吞咽下池水，也易引起腺病毒感染。

李锦燕指出，儿童是腺病毒最主要的感染对象之一。若孩子在游泳后出现反复高烧、咳嗽、咽痛、腹泻等症状，家长应尽快带孩子到医院就诊，以免贻误病情。如果孩子确诊感染腺病毒，家长也不必过于恐慌，腺病毒感染属于自限性疾病，一般来说，一周左右可自愈。感染后的临床症状轻重与个体年龄、体内病毒载量、感染病毒亚型及自身免疫功能状态有关。

“目前尚无可供普通人群使用的腺病毒疫苗和特效药，对于泳池引起的腺病毒感染以预防为主。”李锦燕提出以下几点建议：选择游泳场所时，注意查看其是否具备卫生许可证、从业人员健康证以及年度检测合格证。游泳时穿戴泳镜、泳帽，避免眼部接触池水，不要用手揉眼睛，尽量不要吞咽池水。游泳后用流动水和肥皂清洗身体，换上干净透气的衣服。出现急性发热、咽痛、咳嗽、腹泻等症状时，切记不要进入公共泳池游泳，并及时就医。