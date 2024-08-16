养老服务新职业成长空间广阔（体验·民生一线观察）

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“健全高质量充分就业促进机制，完善就业公共服务体系，着力解决结构性就业矛盾。”

近日，人力资源社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局向社会发布了19个新职业和28个新工种信息，其中包括老年助浴员、社区助老员等。加上之前发布的老年人能力评估师、健康照护师等，与养老行业相关的新职业越来越多。与传统的以生活照料为主的养老服务相比，这些职业对养老服务从业者提出了更高的综合能力要求，也满足了老年人不断增加的多层次多样化养老服务需求。

这些新职业给养老行业带来哪些新变化？如何更好帮助老年人安享晚年生活？记者进行了体验采访。

——编 者

老年助浴员肖琳——

用专业服务传递关爱和尊重

本报记者 范昊天

正午烈日炎炎，在户外走一会儿就浑身湿透。来到湖北省武汉市武昌区中华路街道瑞福年华颐养中心，记者见到了老年助浴员肖琳和她的同事刘师傅。

“按照客户之前的电话预约，今天我们去帮助76岁的曾祥烈大爷洗澡。”肖琳一边说，一边用电脑登上武昌区“智慧养老居家运营平台”，录入服务项目、人员、计划开始时间等信息。随后，她们带上便携式助浴机以及铺垫、血压计、血氧仪、沐浴露等“洗浴护理包”，骑上电动车出发。

经过20分钟左右的骑行，记者跟随肖琳二人来到位于武昌区紫阳街道的曾大爷家中。“这么热的天气，辛苦你们了。”曾大爷的女儿、女婿将我们迎了进去。随后，刘师傅打开“哈哈助老”手机APP进行签到，并拍照上传。

“老年助浴员不只是简单地帮老人洗澡，我们的工作有严格的标准和规范化流程，经过培训才能上岗。”肖琳介绍。签到完成后，手机APP开启，服务过程全程录音，接受武昌区综合为老服务平台的全流程监管。

曾大爷正坐在沙发上看电视，面前摆着一个助行器。曾大爷的女儿告诉我们，父亲患有多年的糖尿病足，下肢比较麻木，前不久又摔了一跤，行动更加不便，自己洗澡更是困难，她和丈夫只能帮老人进行简单的擦洗。

去年9月，由武昌慈善总会赞助的“澡回幸福 浴你安康”公益服务启动，面向全区重度和中度失能老人，每人一年内可享受5次免费助浴服务。在社区群里看到这个消息后，曾大爷的家人帮老人进行了申请。

刘师傅拿出血压计等设备，对曾大爷的身体状况进行初步检查。评估各项指标后，肖琳将相关数值填到一张《助浴服务评估表》上，并询问老人和家属，有无皮肤破损、伤口等情况，核实确认后，请家属在表上签字同意。

“上个月我们来为老人助浴的时候，他腿上有烫伤，不能沾水，我们就在床上铺上垫子，请老人躺在上面，用便携式助浴机为他进行局部清洗。”刘师傅说，这次检查发现老人的伤口基本痊愈，仔细评估后决定直接在卫生间进行助浴。在家人的配合下，助浴员帮助曾大爷顺利完成整个助浴过程。坐回沙发，刘师傅为曾大爷修剪脚指甲，肖琳则给家属交代浴后的一些注意事项：“老人腿脚不好，但还是要让他利用助行器适度锻炼一下，在屋里走动走动，不然坐久了容易生褥疮……”

“服务很好，十分感谢！”曾大爷的女儿、女婿说。助浴流程全部完成后，肖琳请老人和家属对他们此次工作进行评价，并将语音上传APP后台，质检人员质检合格后，这次助浴才算完成。肖琳告诉记者，后续社区还将不定时上门抽查，武昌区综合为老服务平台也会随机进行电话回访，询问服务情况，确保服务质量。

据介绍，去年以来，肖琳所在的养老服务机构依托公益项目，累计为武昌区5个街道的40户老人提供助浴服务165人次。

“助浴不只是简单的清洁，更是尊重与关爱的传递。”肖琳说，自己从事这份工作4年多来，不仅在职业技能上有很大的提高，也更加懂得老年人的内心和情感需求，学会了如何更好地和他们沟通。随着人口老龄化程度加深，助浴员这个新职业的需求也会越来越大，未来的成长空间和前景十分广阔。

健康照护师刘驰——

让健康照料更有温度

本报记者 朱佩娴

“阿姨，早上好！昨晚睡得好不好？”周一早上，河南省周口市扶沟县天佑老年康复护理院，健康照护师刘驰6点钟就来到耿守爱老人床前。刘驰告诉记者，耿大妈两年多前得了脑梗，右半身不能动，也说不了话。

上午8点半，吃完早饭稍作休息，刘驰就推着老人来到护理院的花园里晒太阳。“最近天热，10点后老人出来晒太阳容易中暑，得趁早出来晒太阳、补钙。”刘驰说。

今年47岁的刘驰原本在外地打工，几年前为了照顾上中学的孩子，回到老家，进入扶沟县天佑老年康复护理院工作。2019年，刘驰争取到前往河南卫生健康干部学院脱产学习的机会，参加了中国研究型医院学会健康照护师试点培训班，经过3个月的培训和考核，获得了职业资格证书。

“以前也学过护理知识，但健康照护师的培训更全面，包括医学、护理、康复、营养等多个领域，比如常见伤口造口及护理技能，还有其他老年护理知识等。”刘驰说，以前最怕遇到突发情况，比如老人吃饭噎着了或者突然头晕了，但现在“心里很有底”，再遇到这类突发情况，能够从容应对。

收拾妥当，耿大妈指着桌子上的香蕉。“是不是想吃香蕉了？”刘驰笑着问。耿大妈点了点头。“今天只能吃一根，否则血糖要控制不住啦。”刘驰边说边喂起来。吃到一半，耿大妈又指着桌子上的香蕉，示意刘驰也吃。

刘驰告诉记者，香蕉是老人的儿子这周日探望时带来的，老人心里高兴。如果儿子有事情没来，老人就会心情低落。提起儿子，耿大妈又低下了头。刘驰见状，赶紧拉起老人的左手说：“咱俩比赛拔河吧，你使劲拉我。”一番游戏互动下来，耿大妈的脸上又有了笑容。刘驰悄悄告诉记者：“健康照护师除了要照顾老人的生理健康，还要关注心理健康。发现老人心情不好，就赶紧转移她的注意力。拔河这样的小游戏，既能让老人开心，也能起到锻炼作用。”

“谁都有老的时候，养老服务是一个朝阳产业。做的时间越长，对老人越熟悉，就越喜欢这份工作。”刘驰说，自己对现在的工作很满意，也期待之后在这个领域不断自我提升，更好地照顾老人。

“随着我国老年人口的增长，健康照护师的需求也在持续增长，越来越多的年轻人加入了健康照护师的队伍。”天佑老年康复护理院院长任群榜说。

据了解，2020年，健康照护师作为新职业，被正式纳入国家职业分类大典。专家表示，健康照护师在家庭、社区、医院或康养机构为有不同层次需求的老年人、残疾人、慢病患者等提供高品质的健康照护服务。经过近几年的发展，这一新职业在满足老人生活和健康需求的同时，也拓展了就业创业的新途径，高素质复合型的健康照护人才受到欢迎。

适老化改造评估师钟晋轩——

为老年人“定制”居家环境

本报记者 洪秋婷

“今天要入户评估的家庭有两位老人，夫妻俩都有残疾，我负责给他们制定适老化改造方案。”一大早，广东省江门市的适老化改造评估师钟晋轩穿上工作马甲，开始了入户拜访工作。记者跟随他一起，走进江门市新会区城西社区的曾炳成老人家中。

“伯伯好！吃饭了没呀？中午准备吃什么菜？”刚进门，钟晋轩就热情主动地和曾伯伯拉起了家常。曾伯伯60多岁，拄着折叠助行架，笑着跟钟晋轩打招呼。

寒暄过后，钟晋轩开始工作。他抬头扫视房间的各处电位和线路，确认走线是否安全，高度是否适合老人使用。快速记下要点后，钟晋轩又走进卫生间，掏出卷尺，测量并仔细检查卫浴空间的各个角落。

“这个坐厕的座高比较低，不足40厘米，不太符合人体工学，而且这里空间比较狭窄，我们可以在马桶旁边安装一字形扶手。”钟晋轩一边查看，一边向记者科普。随后他打开手机，登录进一个适老化改造信息系统小程序，将上述改造建议快速录入，为曾伯伯“量身定制”出一个适老化改造方案。

“小伙子，我有话想对你说。”这时，曾伯伯慢慢走过来，钟晋轩迎上去，扶着老人来到家门口。曾伯伯指着门口斜坡，说自己想用电动轮椅通过门口斜坡回家，但是站不起来，需要一个扶手，而且妻子有视力残疾，也需要通过扶手进出家门。

“好的，明白了，伯伯你看这样行不行？我们在这个位置装一个离地80厘米高、长度约1.5米的定制无障碍扶手，能满足您和阿姨的出入需求。”钟晋轩用卷尺在门口快速测量，给出了解决方案。

需求评估、设计方案、实施改造、实地验收、资料归档……这是钟晋轩为老人进行居家适老化改造的工作流程。“适老化改造事关老年人的生命健康，要‘一户一方案’，要满足老年人室内外行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便等要求，包含了8个基础项目和20多个可选项的改造内容。”钟晋轩逐一细数。

近年来，广东省大力推进“政府引导、市场化运作”的居家适老化改造工作，适老化改造评估师这一新职业越来越受到关注。

钟晋轩告诉记者，自己学的是建筑工程技术专业，2021年加入江门银龄适老化健康科技有限公司，经过专业培训后，成为一名适老化改造评估师，近年来已经为两三百户老人完成了适老化改造方案的评估与制定。

在钟晋轩看来，这份职业不仅需要专业知识，更需要耐心与经验。“家庭环境是否安全、舒适、无障碍，关系着老年人生活质量，我这个职业有广阔的前景，也有很重要的社会责任。”钟晋轩说，未来，自己会持续学习国内外养老行业的新政策、新标准、新知识，适应不断变化的养老市场。

据悉，广东省政府将“特殊困难老年人家庭适老化改造”作为一项惠民工程持续推进，曾炳成老人就是受益者之一。“十四五”期间，全省计划改造不少于8.6万户，目前已累计改造超过4.8万户。

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 19 版）