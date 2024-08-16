以首发经济引领消费升级（纵横）

超50个品牌首度进驻南京开设首店、商场三成品牌首次进驻南京……试营业半年之后，备受瞩目的江苏南京国金中心商场近日正式开业，首店首发引领消费场景和商圈版图迭代升级。

党的二十届三中全会《决定》提出：“完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济。”相比人们较为熟悉的“首店经济”，首发经济在内涵和视野上又有新拓展。首发经济是指国内外品牌在某一地区首次发布最新产品，推出新业态、新模式，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品和服务的首次发布、首次展出，到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济自带时尚、品质、新潮、稀缺属性，对消费者尤其是年轻人有着独特的吸引力。

首发经济的魅力在于“首”字，但一个“首”字并不足以让首发经济“一劳永逸”。很多城市并不缺少首发品牌，但缺少能够持续保持良好运营、从“网红”变“长红”的佼佼者。一些首店同质化竞争严重，甚至不乏一些鱼龙混杂的伪首店、商标店，对整个城市商业品牌造成伤害。此外，即便首店“一炮而红”，如果无法持续创新，也可能“昙花一现”，难以实现从“网红打卡地”到“消费引领者”的关键一跃。

进一步放大“以首带面”效应，打造从新品发布到首店、总部的生态链，是积极推进首发经济的新要求。以江苏苏州为例，当地去年新引进品牌首店249家，同比增长超50.9%。苏州首发经济为什么火？原因在于当地除了积极吸引品牌落地，还不断开辟首发经济“新赛道”，颇具匠心地将“苏元素”文化内涵和“首品牌”消费结构有机融合，为消费者提供“1+1＞2”的优质体验。此外，苏州还在省内率先出台了促进首店首发经济高质量发展的相关政策措施，吸纳全球知名首店品牌落户，加强本土首店品牌的培育和孵化，更好发挥政策的助推和引领效应。

新的消费浪潮下，讲好首发经济新故事，企业要立足长远，考虑褪去“新鲜感”光环后，如何在创新中破圈迭代、延续“花期”；政府部门要深耕广拓，在政策引导、市场优化、品牌扶持等多维度努力，完善扩大消费长效机制，让居民能消费、敢消费、愿消费，为首发经济发展提供肥沃土壤。多方给力、形成合力，以首发经济引领消费升级，才能为城市聚集强劲而持续的消费流量和发展增量。

（摘编自《新华日报》，原题为《以“首发经济”引燃“消费热力”》）

《 人民日报 》（ 2024年08月16日 05 版）