室内冰雪游成暑期消费亮点

今年暑期，除了水上乐园、海滨度假等传统避暑玩法，一些游客前往室内滑雪场所寻觅凉爽，室内冰雪游成为暑期文旅消费新亮点。

订单量大幅增长

“我们一家人来到热雪奇迹滑雪，室外36摄氏度，雪场零下6摄氏度，从炎热到凉爽，跟冬季滑雪是不一样的感觉。”一名体验室内滑雪的游客说。

很多游客到室内雪场不仅为避暑，也为学习滑雪。一位来自香港的游客说：“我在热雪奇迹初次体验了两小时，老师热心地鼓励我，从使用装备到上雪板都细致地指导。我现在已经能在雪道滑行了。”

暑期，多个滑雪场推出特色滑雪体验。成都热雪奇迹邀请四川12岁及以下青少年免费体验滑雪运动，免费提供头盔、雪服、雪板、雪鞋。不会滑雪的小朋友可以免费上滑雪公开课。西安热雪奇迹推出夜场公开课，进入冷区的游客均可免费体验滑雪试听课，此外，雪场还邀请西安各行业的优秀代表，如军人、快递人员、交警、教师、医生等免费体验滑雪。

苏州游客王女士带孩子前往江苏太仓阿尔卑斯雪世界，“在夏天玩冰雪，对孩子来说是难得的体验，孩子充满好奇。”据介绍，阿尔卑斯雪世界有滑雪场和冰雪乐园，其中滑雪场有6条坡度各异的雪道，包括极具特色的地形雪道，可满足不同阶段滑雪爱好者的个性化需求。

记者从美团了解到，7月以来，“滑雪”相关搜索热度环比增长91%，“滑雪”相关主题笔记攻略数环比增长52%，“滑雪”相关景区的团购订单量环比增长120%，成都热雪奇迹、哈尔滨热雪奇迹、阿尔卑斯雪世界、湘江欢乐城欢乐雪域等多家室内滑雪场迎来暑期消费热潮。携程统计显示，7月，室内滑雪订单量增长70%。

特色活动玩法多

去年冬季游火出圈的哈尔滨把冰雪的乐趣延续到夏季。7月，哈尔滨冰雪大世界“上新”一座冰雪乐园梦幻冰雪馆，将冰雪景观“搬”到室内。近日，梦幻冰雪馆成功挑战吉尼斯世界纪录，荣获“最大的室内冰雪主题乐园”称号。

游客换上羽绒服和棉鞋，进入梦幻冰雪馆，人造雪花飘落在身上，游客瞬间沉醉。梦幻冰雪馆有9个主题分区和13个体验项目，冰雪序曲、冰雪森林、流冰云雪、雪国冰堡等景观群，流光溢彩、绚丽夺目。冰淇淋、甜甜圈、水果等彩色冰雕作品，精美逼真、色彩斑斓。纱幕投影、冰雪音乐厅、光影大厅等体验项目，让游客沉浸式体验冰雪营造的神奇场景和梦幻氛围。据了解，梦幻冰雪馆用于景观建设的冰均为采自松花江的存冰。

相比专业性强的滑雪，注重休闲趣味体验的娱雪项目受到各类游客欢迎。

阿尔卑斯雪世界的巴布亚企鹅互动、极地滑梯、麋鹿探险、雪道越野、冰上自行车、嗨嗨碰碰车等室内冰雪娱乐项目深受亲子游客喜爱。今年暑期，阿尔卑斯雪世界为增强游客游玩的新鲜感和趣味性，增设了多个娱乐项目，从高空滑行冲刺的雪圈速滑、在动感隧道中自由穿梭的极地滑梯，到运用雪球射击的雪地狩猎等，都带给游客独特的沉浸式体验。

热雪奇迹在广州、成都、哈尔滨、西安、武汉、重庆、无锡、昆明8个城市运营室内滑雪场，提供四季玩冰雪的体验，暑期推出了多种主题活动。游客可在热雪奇迹无锡雪场参观北极熊艺术馆，参加极光夜雪派对；在哈尔滨雪场打卡12米高的雪人，解锁夏日雪地旅拍；在昆明雪场体验雪地寻宝菌子节、雪地肥皂车等；在西安雪场观看《恐龙重生》舞台剧等活动。此外，“雪上新生——废旧雪具大翻牌”活动在热雪奇迹各雪场进行。游客可参观由废旧的雪板、头盔及其他装备改造成的精美装置，还能参与变废为宝的改造活动，体验“绿色滑雪”。

增加优质产品供给

中国的冰雪旅游发展如火如荼，从北方到南方、从室外到室内、从一季到四季、从滑雪到休闲……暑期室内冰雪游满足了人们追求个性化的需求，激发了文旅消费潜能。

湖北文旅·武汉冰雪中心近日开门迎客，市民和游客可一站式体验冰雪旅游微度假。上海耀雪冰雪世界即将与游客见面，一系列“冰雪+”的新产品、新场景将满足全年龄段游客的度假需求。耀雪冰雪世界已开始售票，美团数据显示，8月8日至12日，“耀雪冰雪世界”的搜索热度环比增长172%。

同程研究院首席研究员程超功认为，游客追求更为优质的消费体验是暑期室内冰雪游受青睐的原因之一。室内冰雪乐园非常适合亲子度假。为进一步挖掘市场潜力、满足游客消费需求，建议充分释放相关产业及经营者的创新潜力和积极性，推动优质室内冰雪旅游产品供给的增加。

中国旅游研究院战略研究所副研究员、冰雪旅游专项负责人韩元军表示，今年暑期，室内冰雪旅游成为文旅消费的热点，得益于北京冬奥会成功举办带来的全国示范效应，室内冰雪设施在上海、广州、成都等南方城市不断完善，越来越多民众爱上冰雪、体验冰雪，加之今年暑期很多城市天气非常炎热，这也助推了室内冰雪旅游热。未来很长一段时间，室内冰雪旅游将持续成为投资商、运营商和地方政府重点支持的领域，从盈利能力和吸引力等方面来看，室内冰雪游是旅游新业态的优质领域，值得持续关注和支持。