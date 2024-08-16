495万名“健康守门人”护好基层看病就医这张网

最新数据显示，我国有495万名基层卫生健康工作者，其中有110万名乡村医生，发挥着“健康守门人”的重要作用，共同织起一张规模巨大的预防保健和看病就医服务网。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。

一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇、村里解决——更多群众能在“家门口”看病，是深化医药卫生体制改革的一个重要目标。

让群众看病放心，基层医疗能力要先强起来。

目前全国共有98万个基层医疗卫生机构，诊疗人次占比达到52%。在卫生院看病，能否得到与城市医院同样水平的医治？

从推进医学影像、医学检验、中心药房等资源在县域共享中心建设并向乡村延伸，到上级医院医师派驻基层医疗卫生机构、固定服务周期……紧密型县域医共体有效“联”起来，推动优质医疗资源真正“沉”下去。

国家卫生健康委有关负责人表示，紧密型县域医共体建设已经在试点工作基础上全面推开，到2025年底力争覆盖90%以上的县市，到2027年底基本实现县市全覆盖。

让更多群众方便看上病、看好病，提升基层医疗水平，关键在医务人员。

全国范围内，组织1173家三级医院对口帮扶940个县1496家县级医院；开展医疗人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县……医务人员下沉服务长效机制正在成形。

有“输血”，更有“造血”。据了解，国家卫生健康委会同有关部门，正在推动落实大学生乡村医生纳入编制管理、为中西部地区定向免费培养医科类大学生等政策。今年有望为中西部乡镇卫生院招收8000名左右的农村订单定向免费本科医学生。

基层提升看病能力“高度”，还要增加群众就医“温度”。

去年，国家卫生健康委发布了2023—2025年基层医疗卫生机构便民惠民服务举措，包括预约号源向基层下沉、推进中高级职称医师值守门诊、方便居民配药开药、延长城市社区门诊服务时间等。

下一步，还将围绕群众看病就医中遇到的转诊、检查检验等问题，通过探索建立转诊中心、检查检验结果互认等方式，增强医疗卫生服务的连续性，进一步提升人民群众看病就医获得感。