警惕麻精药品失管“逸出”涉毒

前不久，在江苏省常州市天宁区，一名年轻男子谎称失眠开精神药品却转手以10倍价格外售，最终因贩卖毒品罪获罪判刑。

涉案人秦奋（化名）是一名刚踏入社会的年轻人，生活工作压力之下，长期心情抑郁，伴随着失眠症状。

某次刷短视频时，在药品科普类短视频的评论区，秦奋看到有人高价求购阿普唑仑。他想到家里还有上次治疗失眠没用完的阿普唑仑，抱着试试看的心理，直接私信联系了求购药品的杨全（化名）。

常州市天宁区人民检察院普通犯罪检察部门主任刘强介绍，阿普唑仑是国家管制第二类精神药品，具有药品和毒品双重属性，其在合法渠道中是药品，但一旦流入国家管制之外的渠道被滥用，则是刑法意义上的毒品，要受到法律制裁。

杨全告知秦奋，自己是一名吸毒人员，高价求购阿普唑仑，是因为该药能够用来替代毒品。但阿普唑仑是国家管制的精神药品，必须有处方才能开到，自己并没有购买途径，因此愿意出市场价10倍的价格交易。

见有利可图的秦奋，于是以高价将自己没用完的阿普唑仑卖给杨全。他将药品放置在茶叶罐中，自行包装好后，通过快递方式寄给杨全。

尝到一次甜头后，秦奋谎称自己有失眠、神经衰弱等症状，在医院获取处方后多次购置阿普唑仑。

随后，他通过短视频平台发布自己有相关药品的信息，并附上联系方式，由吸毒人员联系其高价购买，再用快递将药品寄给买家。

截至案发，秦奋通过上述方式销售了116片阿普唑仑。

常州市天宁区人民检察院以贩卖毒品罪对秦奋提起公诉，最终法院依法判处其有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。

刘强在司法实践中发现，像秦奋这样的案件并非个例。

近年来，随着国家毒品治理力度持续加大，我国的毒情形势发生深刻变化，传统毒品可获得性大大降低，且成本抬升，吸毒人员为满足毒瘾，会转向寻求新型毒品来替代传统毒品，麻精药品被不法分子作为毒品替代物滥用的情况频发。

麻精药品如何流入“嗑药”圈？刘强和同事们初步研判指出：麻精药品的生产、储存、运输环节管控极为严格，因此从源头流入的可能性极低，多为嫌疑人凭借所谓的处方，前往不同医疗机构开药囤货，转手再高价卖出。此外，还有一些从业人员在管理、使用麻精药品过程中，违反法律规定，导致麻精药品失控的情况时有发生。

刘强介绍，目前多数医院之间的麻精药品处方开具信息是不互通的，“给药物滥开滥用留了一道口子”。他呼吁建立一套医疗信息共享机制，实时监测病人在不同医疗机构开药的频次。若出现异常情况能够立即预警，有效堵住监管漏洞。

刘强还发现，相关案件当中还存在部分寄递新业态从业人员核查不严格的现象。

按照法律法规，麻精药品未经允许不得以快递等邮寄形式运输。不法分子为了逃避监管，将药品通过拆散、伪装的方式进行发货。

不同于传统毒品采用“一手交钱一手交货”的见面交易，刘强认为，新型毒品的扩散性极强，尤其当下错综复杂的互联网环境，给麻精药物泛滥带来可乘之机。

刘强介绍，吸毒群体往往会在网络上形成小圈子，常年穿梭于一些社交媒体平台，通过一套暗语与卖药人员取得联系，看似广告或求助的信息，很可能就在进行一场毒品交易。最后只要一谈妥，卖家便可以通过快递向全国各地发货。

如今，公安禁毒部门也留意到这些，充分利用大数据侦查技术，迅速检索出疑似暗语信息，根据蛛丝马迹顺藤摸瓜，一桩桩潜藏在网络之下的毒品交易，就这样慢慢浮出水面。

让刘强担忧的是，“嗑药”圈子里有不少都是青少年，甚至出现很多起药品滥用致死事件，“麻精药品迷惑性很大，滥用就是在吸毒，但很多青少年抱着玩一玩的心态，根本没有认识到背后的危害”。

他认为，对于麻精药品监管应当始终保持严打严抓的态势，有一起查一起，对上下游全流程打击，充分发挥查办案件的穿透和震慑作用，严防麻精药品流入非法渠道。同时，要加大普法宣传力度，让社会大众学会简单识毒、快速辨毒，对于麻精药品树立正确的观念：治病为“药”，滥用为“毒”。