服务消费扩容升级迎利好

国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），着眼优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

《意见》统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，提出了一系列具有针对性、前瞻性和可操作性的政策措施。商务部部长助理唐文弘表示，这为服务消费高质量发展提供指引和支撑。

消费结构进一步优化

当前，我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费已成为居民消费的重要增量来源。2023年8月，国家统计局首次发布了服务零售额的相关数据，服务消费在我国消费市场中扮演的角色越来越重要。

此次出台的《意见》，是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面部署的政策文件，也是今后一个时期我国服务消费高质量发展的重要指导性、纲领性文件。

《意见》围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障6个方面，提出了20项重点任务，支持餐饮住宿、家政服务、养老托育等服务消费重点领域高质量发展。

服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向。近年来，我国为促进重点领域服务消费发展，进行了很多积极探索。

提升“一老一小”服务水平。综合利用中央预算内投资、地方政府专项债券、普惠养老专项再贷款等资金渠道，支持养老托育服务体系设施建设。

支持文旅体育设施设备提质升级。组织实施文化保护传承利用工程，安排中央预算内投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电设施等重点基础设施短板。加强体育公园和社会足球场地建设，改善全民健身场地设施条件。

提高家政服务供给质量。开展家政服务质量提升“十大行动”，围绕降成本、规范化、高质量等重点，加快家政服务业从中介制向员工制转型，推动家政职业化发展。

也要看到，服务消费领域还存在高质量供给不足造成的消费需求被抑制等问题。为此，《意见》提出，指导制定家政服务公约，推行电子版“居家上门服务证”；加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；增开银发旅游专列，对车厢进行适老化、舒适化改造，丰富旅游线路和服务供给；鼓励有条件的物业服务企业与养老、托育、餐饮、家政等企业开展合作，发展“物业服务+生活服务”模式；逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策等。

重点领域迎来新机遇

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对经济发展的基础性作用逐步增强，消费结构不断转型升级，消费形态逐渐由以商品消费为主向商品和服务消费并重转变。其中，文旅、养老、家政等重点产业领域迎来重要发展机遇。

文旅消费热度持续攀升。正值暑期，沉浸式体验、亲子研学、避暑消夏、博物馆游等持续升温，跟着演出去旅行、跟着赛事去旅行也已成为大众出游的重要选择之一。

文化和旅游部产业发展司负责人马力表示，为发挥好文旅消费促增长、惠民生的作用，将继续扩大文化演出市场供给，推出更多精品演艺项目。加强非物质文化遗产保护传承，开发具有地域和民族特色的文化创意项目。实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动。丰富数字文化产品供给，加快发展沉浸体验、线上演播、房车露营、低空飞行等新业态。推动文化产业赋能乡村振兴和城市发展。

数据显示，2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿人，占总人口比重达到21.1%。随着我国人口老龄化程度不断加深，必将带来服务消费方面的深刻变化。民政部养老服务司负责人李永新表示，优化和扩大养老服务供给，释放养老服务消费潜力，对于更好满足老年人多层次的养老服务需求，切实提升老年人生活品质，让老年人安享幸福晚年具有重要意义。

据了解，落实《意见》关于养老服务消费的部署要求，我国将围绕促进养老服务供需适配，进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，推动助餐、助浴、助医、助洁和助行等服务发展，开展居家适老化改造，建设家庭养老床位；加强乡镇（街道）区域养老服务中心、社区嵌入式养老服务机构建设，畅通区域内养老服务供需渠道，构建“一刻钟”养老服务消费圈。

家政服务业是重要的民生行业，与老百姓的生活紧密相关，可以说不仅是老百姓小家的事，也是关系到持续增进民生福祉的大事。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，针对社会上对家政服务质量期待越来越高的情况，将持续开展家政服务员技能升级行动，为家政服务员提供免费的线上培训，进而提升家政从业人员的职业技能和家政服务质量。同时，进一步健全家政服务的标准体系，推动制定若干关于家政服务领域高质量发展的国家标准。

消费扩容升级再提速

服务消费是经济高质量发展和人民高品质生活的重要交汇点。近年来，服务供给持续优化，服务消费需求进一步释放，消费新增长点不断培育壮大。

国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威表示，随着我国收入水平提高和中等收入群体规模扩大，服务消费的扩容升级还有望进一步提速。

从国内发展情况看，今年上半年我国服务性消费支出占人均消费支出的比重达45.6%，同比提高1.1个百分点。居民消费从实物消费向服务消费转变，是消费升级的重要表现。从国际经验看，当人均国内生产总值超过1万美元大关，消费升级进程一般会显著加快，目前我国人均国内生产总值已经超过1.2万美元。

人口结构变化蕴含服务消费的创新动能。去年我国常住人口城镇化率达66.2%，仍处于城镇化快速发展时期，农业转移人口的市民化，将带来教育培训、养老托育、居住服务等消费需求。“Z世代”等年轻消费者逐渐成为消费主力。老年助餐、居家助老、养老照护等服务业态也逐渐丰富，孕育着服务消费新机遇。

此外，科技创新带来服务消费新供给。送餐、教育、医疗等服务机器人不断迭代升级，上半年我国服务机器人产量同比增长22.8%。“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式稳步发展，电子竞技、社交电商、直播电商等新业态快速成长，为消费者提供更加丰富、便利的消费选择。

“与高收入经济体相同发展阶段的平均水平相比，我国服务消费占居民消费比重仍然偏低，具有较大发展空间。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

《意见》提出扩大服务业开放，正是着眼于通过扩大服务业开放，提升服务供给能力和服务水平，扩大服务消费规模。商务部等部门将以开放优化供给、以供给创造需求，推动服务消费高质量发展。

唐文弘表示，国际一流服务企业进入中国市场，不仅能为消费者提供更多优质服务，也能够有效激发经营主体活力，增强国内国际两个市场两种资源的联动效应，助力经济高质量发展。

下一步，商务部将会同相关部门，主动对接国际高标准经贸规则，选择市场需求大、有效供给不足的领域，分步、分类、分区域扩大开放。一方面稳步扩大领域开放，另一方面提升开放平台效能，打造“投资中国”品牌，举办一系列精品活动，吸引更多服务消费新领域新赛道的外商投资。