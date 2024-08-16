培育壮大数字消费新场景

“社交电商”将社交、娱乐等元素融入购物过程，为消费者带来全新体验；“虚拟试衣间”利用增强现实技术，帮助消费者进行购物决策……当前，数字消费深刻地改变着人们的消费习惯和消费方式，在餐饮、出行、娱乐、教育、金融、健康等诸多领域，为消费者提供日益丰富的消费场景。此外，数字场景的不断涌现为市场带来了新的增长点，创造了大量投资、创业与就业机会，促进了市场繁荣与产业创新。

近期，国家密集发布关于“数字消费”的文件。从前不久发布的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，到国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，政策内容围绕“丰富消费场景，培育和壮大消费新增长点”等重点展开，凸显数字消费的广阔空间。

培育和壮大数字消费新场景，是当前顺应数字化发展和消费升级趋势的现实需要，更是未来促进经济转型和社会发展的重要方向。一方面，我国网络购物用户规模已超过9亿人，越来越多的消费者注重对生活品质的追求，数字消费需求持续增长。另一方面，为了适应数字消费的新业态、新模式，各类企业积极更新管理流程和生产方式，推动相关产业和行业向高端化、智能化、绿色化转型升级。

从全球范围看，新兴技术的快速迭代正加速赋能千行百业。尤其是人工智能的大规模研发和广泛应用，会越来越精准地描述消费者画像，不断刷新人们的消费认知和体验。换句话说，未来，AI为你创造的消费场景，或许比你自己的选择“更贴合”自己的认知。在数字时代，数字技术、人工智能技术等科技正是最新的“工具”。因此，培育和壮大数字消费新场景，要充分利用新兴技术，让其与实体经济充分融合，不断提升优质商品和服务供给，激发经济增长新活力。

不过，多元化的消费场景在为经济注入新活力的同时，也带来数据安全风险、隐私泄露等新的挑战。数字基础设施不足、市场监管难度增加等问题，直接影响着消费者的消费体验。为此，要进一步完善政策，提升数字治理能力，构筑起保障“数字消费”安全的坚实防线。

发展数字经济，推动构建更加丰富多元、高效便捷的数字消费生态体系，是顺应时代变化、把握发展机遇的必然选择。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求，加快构建促进数字经济发展体制机制。多地正加大投入，推动新型基础设施建设，从提升算力供给、加强科技支撑等方面，助力数字经济发展。