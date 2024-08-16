近年来，养老服务领域非法集资犯罪多有发生，严重侵害老年人合法权益。对此，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门合力开展打击整治养老诈骗专项行动。统计显示，2023年起诉该类犯罪1932人，今年上半年起诉343人。

为何养老服务领域非法集资等犯罪高发？一方面，养老服务供给相对不足，比如由城乡差距、区域差距等因素导致供需对接存在不平衡不充分的现实矛盾，养老机构服务供给总量短缺与结构性不足并存。

另一方面，非法集资手法多、套路多、迷惑性强。有的利用区块链、股权投资、私募等“高大上”概念，以“投资赠送养老服务”名义非法集资；有的主打“亲情牌”，以旅游、养生、家政服务等为噱头私设资金池；有的针对不同老年人精准“设局”，引诱老年人入局。

针对养老服务行业乱象，相关部门应加力推动优化服务、扩大供给，培育养老服务消费新场景新业态，更好满足老年人多层次、多样化、个性化养老服务需求；监管部门要重拳出击，对投资理财等中介机构加强监管，切实保障广大老年人合法权益。

面对种种诱惑，老年人也要学会守好“钱袋子”。对于“高额返利”“千载难逢”等营销口号，老年人应保持高度警觉，做到不信“大饼”、勿贪“小利”。同时，多了解社会热点、金融知识、国家政策等，选择正规渠道投资理财。